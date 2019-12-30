لـ حياة أفضل.. 8 نصائح يجب أتباعها مرضى أرتفاع ضغط الدم

نشرت الدكتورة سهام سوقية، منشور عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك، والذى تحدثت به حول أهم النصائح التى يجب أن يتبعها مريض أرتفاع ضغط الدم



وإليكم أبرز النصائح والأطعمة التى يجب أن يتبعها مريض أرتفاع ضغط الدم



1- تناول الأطعمة الصحية:

التي تساهم في ضبط مستوى الضغط ..

كالحبوب الكاملة ..

مثل : الارز الاسمر، والمعكرونة السمراء، والخبز الأسمر



تناول البقوليات

كالعدس و الفول ، الحمص ، الفاصوليا، وأيضًا البرغل و الفريكة



كما نصحت الدكتورة سهام سوقية بتناول الخضراوات الورقية مثل:-

السبانخ ، والملوخية ، والجرجير و أيضًا الفاصولياء الخضراء، والبامية، البطاطا، والطماطم، والجزر



كما يجب الاعتدال في تناول اللحوم

وأن نختار اللحوم قليلة الدهون مثل، السمك، والتونه، وصدور الدجاج، ولحم العجل



ومن المهم تناول منتجات الالبان على أن تكون قليلة الدسم



- تجنب الملح في طعامك

- وابتعد عن المعلبات

- واللحوم المصنعة

و تجنب : الشوربات السريعة التحضير الجاهزة

و المخللات



3- عليك الانتباه لوزنك

فكلما حافظت على وزنك و رشاقتك و حركتك و مارست الرياضة .. كلما أصبحت أقل عرضة لارتفاع ضغط الدم



4- يجب عليك زيادة النشاط البدني والرياضة

من الأفضل أن تمارس الرياضة بين ٤ الى ٥ ايام في الاسبوع

سواء كان يقتصر على المشي فقط .. أو ممارسة رياضات أخرى مختلفة الشدة ..

فالرياضة تعيد لك نشاطك و تجعلك تخسر وزنك الزائد و تحافظ على مستوى ضغط الدم



4- توقف عن التدخين

فالتدخين يؤدي لتضيق وانسداد الشرايين وبالتالي ارتفاع ضغط الدم



5- تجنب التوتر .. والتعصيب و الانفعالات .. فهذه الامور تساهم في رفع ضغط الدم ايضًا

حافظ على الهدوء و تناول اللبن القليل الدسم .. واليانسون .. أو البانوج .. فهذه الاعشاب و الاغذية لها دور في استرخاء الجسم .. وتجعلك تحصل على قدر كافي من النوم .. فأنت ايضًا بحاجة لساعات كافية من النوم



7- عليك بإستمرار مراقبة ضغط الدم

وهذا مهم جدًا لتراقب حالتك بإستمرار فهناك حالات من ارتفاع الضغط غير عرضية قد لاتشعر بها مباشرة .. لذلك عليك مراقبة ضغطك دائما



8- لا توقف أدوية الضغط إلا بأمر من الطبيب ..

فقد تشعر بتحسن بعد أيام قليلة من الدواء فتعتقد أنك لست بحاجة للدواء .. وهذا أمر خاطىء .. عليك استشارة طبيبك دائما ..