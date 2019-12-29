رانيا بدوي : أردوغان هتلر العصر والجيش المصري هو السند.. فيديو



أكدت الإعلامية رانيا بدوي، أن اعلان فايز السراج رئيس حكومة ليبيا عن تقدمه بطلب رسمي الى تركيا للتدخل عسكريا في ليبيا لحماية حكومته من قوات حفتر لهو تصعيد خطير للوضع ليس في ليبيا وحدها إنما في المنطقة بالكامل.



وأضافت بدوي في حلقة جديدة من برنامجها " كلام رنوووش" بعنوان "ليبيا وممالك الارهاب " على قناتها على اليوتيوب وصفحتها الرسمية على الفيس بوك، أن أردوغان قد تحول الى هتلر العصر حيث اكتسى علم تركيا في عهده بالدم وأصبح اسم تركيا ملاصقا لأي خراب أو دمار في المنطقة ليعيد الى الأذهان الحقبة العثمانية المظلمة ،مشيرة أن فايز السراج بمواقفه الأخير يعلن صراحة أنه ليس رئيسا لحكومة الوفاق في ليبيا إنما هو رئيس لحكومة آخر معاقل جماعة الإخوان في المنطقة.



وحذرت من مخاطر الانسياق خلف حملات تشويه القوات المسلحة المصرية المتعمدة.



ونوهت رانيا بدوي في " كلام رنوووش" أن هذه الحملات مقصودة ومفتعلة في هذا التوقيت بالذات للنيل من سمعة المؤسسة العظيمة التي بنيت أركانها وأعمدتها بأيد الشعب ودمه، فليس هناك بيت مصري الا وشارك في بناء هذه المؤسسة وله بداخلها أخ أو ابن أو زوج أو حفيد أو عم أو خال ، ليس هناك بيت الا وساهم أفراده بشكل أو بآخر في هذه المؤسسة .



وأستكملت رانيا بدوي قائلة : أكبر خطأ يمكن أن نرتكبه هو الانسياق خلف هذه الدعوات بل أراه نوع من الانتحار ان لم يكن هو كل أنواع الانتحار أن نسمح لأحد أن ينل من هذه المؤسسة ، فلو أن أردوغان وأعوانه في المنطقة أعلنوا الحرب علي حدودنا لن نجد من يحمينا ويحرسنا ويحفظ سلامة أراضينا الا هؤلاء الرجال وتلك المؤسسة العظيمة المملوكة للشعب .