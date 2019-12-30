طعنهما سائق أوبر.. القبض على المتهمين بسرقة وخطف فتاتين في التجمع الأول.. الأمن يلقي القبض على المتهمين بالاعتداء على أتوبيس النادي المصري في دمياط

-سقوط 725 هاربا من أحكام في حملة أمنية بـ أسوان

-ضبط مزارع هارب من السجن في قضية اقتحام مركز شرطة العدوة بالمنيا









تواصل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها اليومية، التي تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين عن القانون وبسط يد الأمن فى الشارع الأسواني.





وأسفرت الحملة اليوم، بحسب بيان، عن ضبط 725 هاربًا من أحكام متنوعة منهم 89 حكم حبس جزئى، و 23 حكم حبس مستأنف، و 375 أحكام غرامات، و 196 مخالفات.





وفي مجال القضايا التموينية تم ضبط 25 قضية تموينية شملت ضبط 6 قضايا لمخالفات البلدية، إلى جانب 10 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و 4 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، و قضيتين لاستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، وقضيتين للبيع بأزيد من السعر الرسمى ، وقضية للتصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم .





وفي مجال القضايا المرورية تم ضبط 657 مخالفة مرورية شملت ضبط سائقين لتعاطى المواد المخدرة ، كما تم ضبط 4 مركبات توك توك و2 سيارة بدون ترخيص، وتحرير 105 مخالفات تجاوز حد السرعة، و 91 تصالح فورى، و 150 مخالفة غرامة ونش، و 98 حالة عدم قبول التصالح، و 205 مخالفات متنوعة.





وتحررت المحاضر اللازمة، واتُخذت الإجراءات القانونية تجاههم.









وألقى ضباط وحدة مباحث مركز العدوة شمال المنيا القبض على مزارع هارب من السجن 10 سنوات لاتهامه بالمشاركة في اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة إبان أحداث العنف التي وقعت في 13 أغسطس عام 2013 .









تلقي اللواء محمود خليل مدير امن المنيا اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بتمكن وحدة مباحث مركز العدوة برئاسة الرائد محمد صلاح وبإشراف العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية من إلقاء القبض على س.ع 35 سنة مزارع ومقيم بقرية بني وركان التابعة لدائرة المركز هارب من حكم بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية رقم 2014/300 والمقيدة برقم 28 لسنة 2014 والخاصة باقتحام وحرق مركز شرطة العدوة.





يذكر أن مركز العدوة تعرض لأعمال عنف وتخريب إبان الأحداث التي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة منذ عام 2013 وألقي القبض على عدد كبير من المتهمين وتم الحكم عليهم في عام 2014.









ونجحت مباحث القاهرة فى ضبط سائق بشركة أوبر وعاطل قاما بسرقة فتاتين بالإكراه وطعنهم بالأسلحة البيضاء بعد مقاومة المجنى عليهما للمتهمين بمنطقة التجمع الأول بـالقاهرة الجديدة .





البداية كانت ببلاغ تلقاه المقدم تامر عبد الشافى رئيس مباحث التجمع الاول يفيد قيام سائق بشركة أوبر واخر بطعن فتاتين وسرقتهما بالإكراه أثناء توصيلهما الى منزلهما فوجئ المجنى عليهما بالسائق يتوقف بالسيارة مدعيا وجود عطل فى السيارة وبعدها أغلق أبواب السيارة عليهما لمنع نزولهما وتبين من البلاغ أن السائق كان يخفى صديقه داخل شنطة السيارة الذى ظهر فور توقفه واشهر المتهمان الأسلحة البيضاء فى وجهيهما وطلب منهما أخذ كل متعلقاتهما وعند مقاومتهما قاما بطعنهما بالمطواة وألقى بالمجنى عليهما على الأرض وفرا هاربين .





تم إخطار اللواء نبيـــل سليــــم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واللواء محـــمد يوســف مدير المباحث الجنائية بخطورة الحادث وأمر بسرعة تحديد وضبط الجناة..





تم تشكيل فريق بحث بمعرفة العميد عمــرو إبــراهيم رئيس قطاع مباحث القاهرة الجديدة والعقيد سميــر مجــدى مفتش المباحث وتمكن الرائد محمد حلمى والنقيب هشام عبدالخالق والنقيب عمرو المغربل من التوصل لمرتكبى الواقعة من خلال فحص كاميرات المراقبة المتواجدة بالشوارع وتم التوصل للمتهمين وبضبطهما اعترفا أمام المقدم تامر عبد الشافي رئيس المباحث بتفاصيل الحادث وعثر بحوزتهما على متعلقات المجنى عليهما.









فى سياق متصل نجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد وضبط المتهمين بالاعتداء على الأتوبيس الذى يقل جماهير النادى المصرى المتجهة للإسكندرية لمشاهدة مباراة فريقها مع نادى بيراميدز فى كأس الكونفدرالية.





و تعرضت جماهير النادى المصرى البورسعيدي لاشتباكات مع عدد من الأشخاص فى إحدى الاستراحات بمدينة دمياط خلال رحلتهم الى الإسكندرية لمؤازرة فريقهم فى مواجهة بيراميدز ، والمقرر لها مساء اليوم فى بطولة الكونفدرالية.



