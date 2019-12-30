AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

لهذه الأسباب ستنخفض اسعار السيارات الجديدة فى مصر 2020

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:59 ص
اسعار السيارات الجديدة
اسعار السيارات الجديدة فى مصر 2020
Advertisements
اشرف عطية
أكد الخبير محمد سويلم الخبير في مجال السيارات أن أسعار السيارات ستكون معرضة لمزيد من التخفيضات في الفترة المقبلة وبالتحديد خلال عام 2020.

اسعار السيارات الجديدة فى مصر 2020

وقال إن أهم الاسباب التي تدعو الى انخفاض اسعار السيارات الجديدة فى مصر 2020 تشمل :

1- استمرار الانخفاض في سعر الدولار وهو ما سيكون له دور كبير في انخفاض أسعار السيارات الكورية واليابانية والصينية بجانب الأوروبية

2- انخفاض سعر الفائدة في البنوك حيث يقلل تكاليف الشركات والتوكيلات المستوردة وبالتالي يقلل من أسعار السيارات

3- انخفاض الفائدة على مبيعات السيارات بالقسط يقلل من تكلفة السيارة في الاجمال على المشترين.

4- الغاء الجمارك على السيارات التركية وهو أمر سيسهم بنسبة ما في انخفاض أسعار عدد من السيارات التي تصنع في تركيا وتصدر لمصر وعدد من السيارات المنافسة لها في نفس الوقت.

5- قوة المنافسة ودخول مزيد من الشركات الي مصر في شرائح مختلفة كانت السيطرة فيها لبعض الطرازات وبالتالي توجه زيادة المنافسة الي حدوث تخفيضات سعرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صناعة البرلمان تبشر المصريين.. أسعار السيارات والسلع تنخفض في هذا الموعد

انخفاض الأسعار.. بلومبرج: تراجع معدل التضخم في مصر لأدنى مستوى منذ 9 سنوات.. برلمانيون: هبوط سعر الدولار أمام الجنيه اهم الاسباب.. توقعات بتراجع سعر هذه السلع مع بداية 2020

بشرى للمصريين.. انخفاض أسعار السيارات والسلع بعد تراجع سعر الفائدة والدولار

انخفاض أسعار الكهرباء والغاز والبنزين إلى 10 % فى هذا الموعد

وكالة فيتش تتوقع انخفاض الأسعار خلال الـ 5 سنوات المقبلة.. ونواب: انخفاض معدلات التضخم ساهم فى تراجع أسعار السلع.. وبرلمانى: الجنيه المصرى أصبح أقوى العملات

المواطن ينتظر هدايا الحكومة في 2020.. توقعات بانخفاض أسعار البنزين إلى 50 قرشا بداية يناير

ترشيحاتنا

سجن عالم قام بتجربة محرمة لاستنساخ البشر

بسبب صورة عارية| لينا الفيشاوي تواصل تصدر جوجل

مشهورات أثرن الجدل بـ صور عارية.. لينا الفيشاوي الأحدث وقمر الأشهر

انقلاب أتوبيس مشجعى النادى المصرى.. خروج المصابين وخضوع السائق لجراحة عاجلة

نشاط للرياح المثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة | فيديو

فيديوجراف| الجرب ينتشر في تركيا وحملات بمقاطعة منتجاتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هترجع الفلوس لو اطلقت.. رسالة عروس لمصور حفل زفافها تشعل مواقع التواصل

تتحدى البرد.. سالي عبد السلام بإطلالة شتوية أنيقة

زوجان يلقيان 15 ألف جنيه إسترليني فى القمامة.. ومفاجأة في انتظارهما