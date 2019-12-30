لهذه الأسباب ستنخفض اسعار السيارات الجديدة فى مصر 2020





اسعار السيارات الجديدة فى مصر 2020





اسعار السيارات الجديدة فى مصر 2020

أكد الخبير محمد سويلم الخبير في مجال السيارات أن أسعار السيارات ستكون معرضة لمزيد من التخفيضات في الفترة المقبلة وبالتحديد خلال عام 2020.وقال إن أهم الاسباب التي تدعو الى انخفاضتشمل :1- استمرار الانخفاض في سعر الدولار وهو ما سيكون له دور كبير في انخفاض أسعار السيارات الكورية واليابانية والصينية بجانب الأوروبية2- انخفاض سعر الفائدة في البنوك حيث يقلل تكاليف الشركات والتوكيلات المستوردة وبالتالي يقلل من أسعار السيارات3- انخفاض الفائدة على مبيعات السيارات بالقسط يقلل من تكلفة السيارة في الاجمال على المشترين.4- الغاء الجمارك على السيارات التركية وهو أمر سيسهم بنسبة ما في انخفاض أسعار عدد من السيارات التي تصنع في تركيا وتصدر لمصر وعدد من السيارات المنافسة لها في نفس الوقت.5- قوة المنافسة ودخول مزيد من الشركات الي مصر في شرائح مختلفة كانت السيطرة فيها لبعض الطرازات وبالتالي توجه زيادة المنافسة الي حدوث تخفيضات سعرية.