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حوادث

إحالة 16 من مثيري الشغب للنيابة بعد اشتباكات مع جماهير المصري

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:47 ص
تحطم الأتوبيس
تحطم الأتوبيس
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محافظات زينب الزغبي
سادت حالة من الهدوء منطقة مفارق ميناء دمياط وتحديدا بالقرب من قرية البصارطة على الطريق الدولى ، بنطاق محافظة دمياط، وذلك بعد الاشتباكات التي وقعت بين جماهير النادي المصري وعدد من الشباب داخل إحدى الاستراحات بالطريق الدولي الساحلي مساء أمس، حيث قام أشخاص بإلقاء الحجارة على أتوبيسات جماهير النادي المصري البورسعيدي، ونتج عنه تحطم زجاج نوافذ أتوبيسين تابعين لجماهير نادى المصري ، وذلك بسبب مشادة كلامية تطورت لاشتباكات بين الطرفين .

وعلى الفور، انتقلت قوة امنية بدمياط لمكان الواقعة وتم فض الاشتباك وإلقاء القبض على 16 من مثيري الشغب وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهمين للنيابة العامة.
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