AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

وكيل mg يؤكد أن مبيعات mg5 فاقت توقعاتهم

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:04 م
mg 5
mg 5
Advertisements
اشرف عطية
أعلنت شركة المنصور وكيل سيارات MG في مصر عن البدء في تقديم الدفعة الأولى من سيارتها mg 5 في مصر وأنها ستعمل على تقديم مزيد من الدفعات الجديدة من السيارة الي الحاجزين في الفترة المقبلة وبالتحديد خلال شهري يناير وفبراير 2020.

وأكدت الشركة أن هناك إقبالا كبيرا على السيارة في الوقت الحالي وهو ما يظهر من خلال طلبات الحجز العديدة التي تلقتها الشركة لهذا الموديل بشكل فاق ما كانت تتوقعه الشركة من مبيعات. وأشارت الشركة أن نجاح     mg 5 يأتي في ظل نجاح الشركة في تسويق عدد من الموديلات المميزة الي المشتري المصري في الفترة الأخيرة وتشمل موديلات mg rx5 وmg zs  وكلاهما من السيارات الكروس أوفر.

كما قدمت mg 6 السيدان الفاخرة مؤخرًا في مصر ومن قلبهم موديلات 360 الجديدة ، وتتوقع الشركة أن يكون عام 2020 عام تحقق فيه الشركة مزيدا من المبيعات . وقالت الشركة أن mg 5 الجديدة تبدأ من 210 ألف جنيه بمحرك 1500 سي سي بقوة 120 حصان وناقل حركة. أوتوماتيك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتصميم مثير للجدل .. مرسيدس تطلق mercedes gla 2020 الجديدة في مصر .. تفاصيل

فورد ترفض تصدير فوكاس 2020 إلى مصر بسبب تراجع المبيعات

طرح سيارة MG6 الجديدة 2020 في مصر.. التفاصيل والأسعار

شاهد.. تسريب أول صورة لـ كيا سورينتو الجديدة كليا بدون تمويهات

بعد طرحها رسميا .. سعر ومواصفات السيارة MG 5 الجديدة في مصر .. صور

أسعار موديلات mg في مصر.. صور

ترشيحاتنا

الإسماعيلى يحيل باهر المحمدي للتحقيق واللاعب يهدد بالرحيل

هل يجوز قضاء الصلاة عن الميت.. البحوث الإسلامية يجيب

جهاز حماية المستهلك يفرض ضوابط جديدة على أوبر وكريم.. تعرف عليها

تريند الفن | ظهور روبي بـ فستان شفاف قصير مع أسرتها.. قطيعة بين لينا الفيشاوي ووالدها.. استغاثة شيرين رضا

بيان عاجل بالبرلمان عن نقل 4 تماثيل كباش من الأقصر

الجنيه يرتفع أمام الدولار.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 30-12-2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسن عمره 68 عامًا يتبرع بكليته لصديقه.. صور

بملابس كاجوال .. منى ممدوح تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

هترجع الفلوس لو اطلقت.. رسالة عروس لمصور حفل زفافها تشعل مواقع التواصل