وكيل mg يؤكد أن مبيعات mg5 فاقت توقعاتهم

mg 5

وأكدت الشركة أن هناك إقبالا كبيرا على السيارة في الوقت الحالي وهو ما يظهر من خلال طلبات الحجز العديدة التي تلقتها الشركة لهذا الموديل بشكل فاق ما كانت تتوقعه الشركة من مبيعات. وأشارت الشركة أن نجاح mg 5 يأتي في ظل نجاح الشركة في تسويق عدد من الموديلات المميزة الي المشتري المصري في الفترة الأخيرة وتشمل موديلات mg rx5 و mg zs وكلاهما من السيارات الكروس أوفر.

mg 6

mg 5

أعلنت شركة المنصور وكيل سيارات MG في مصر عن البدء في تقديم الدفعة الأولى من سيارتهافي مصر وأنها ستعمل على تقديم مزيد من الدفعات الجديدة من السيارة الي الحاجزين في الفترة المقبلة وبالتحديد خلال شهري يناير وفبراير 2020.كما قدمتالسيدان الفاخرة مؤخرًا في مصر ومن قلبهم موديلات 360 الجديدة ، وتتوقع الشركة أن يكون عام 2020 عام تحقق فيه الشركة مزيدا من المبيعات . وقالت الشركة أنالجديدة تبدأ من 210 ألف جنيه بمحرك 1500 سي سي بقوة 120 حصان وناقل حركة. أوتوماتيك.