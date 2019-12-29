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توك شو

بعد ادعاءاته الكاذبة.. أحمد موسى: الشعب لقن جمال عيد درسا قاسيا ..فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:47 م
أحمد موسي
أحمد موسي
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حمزة شعيب
عرض الإعلامى أحمد موسى، تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وسخريتهم من ادعاءات جمال عيد الكاذبة.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "الشعب المصرى لقن جمال عيد درسًا قاسيًا، ردًا على الأفلام الهندية التى يعرضها يوميا عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك".

وأكمل موسى "الجميع يعرف أن جمال عيد مدعى وكاذب ويسعى دوما لاستعطاف الناس".

وأشار الإعلامى أحمد موسى إلى أن المصريين يعلمون الحقائق، ولا يستطيع أحد أن يوهمهم بما ليس موجودا.

وأتم حديثه "جمال عيد مثله مثل باقى الإخوان يعيشون على اختلاق وافتعال الأكاذيب". 

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