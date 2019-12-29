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ديني

الأوقاف: منع المبتهل محمد على جابين من الابتهال بأي مسجد

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:32 م
منع المبتهل محمد
منع المبتهل محمد على جابين من الابتهال بأي مسجد
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محمد صبري عبد الرحيم
قررت وزارة الأوقاف المصرية، منع المبتهل محمد على جابين من الابتهال بأي مسجد.

أصدرت وزارة الأوقاف، تنبيهًا مشددًا على جميع مديريات الجمهورية وجميع إداراتها ومساجدها والعاملين بها عدم تمكين المبتهل محمد على جابين من ممارسة أي عمل ابتهالي أو غيره في أي مسجد من المساجد.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته مساء اليوم الأحد، إن ذلك لخروجه على مقتضى الضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف لتنظيم العمل بالمساجد، وعدم استخدامها في غير ما خصصت له، وعدم محاولة استغلالها في الدعاية لأي شخص، أو حزب، أو جماعة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن المبتهل محمد على جابين ليس من العاملين بوزارة الأوقاف، ولا علاقة له بها.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الأوقاف، بدء اختبارات التصفية النهائية «المرحلة الثانية الشفوية» لمسابقة إيفاد رمضان للأئمة والقراء يوم الاثنين الموافق 6 يناير 2020.

وطالبت الوزارة الأئمة والقراء المؤهلين للتصفيات النهائية بالحضور الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمقر الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بديوان عام الوزارة.

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