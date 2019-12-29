ارتفاع عدد قتلى القصف الأمريكي لمقار الحشد الشعبي العراقي إلى 19

ارتفعت حصيلة القصف الأمريكي على مواقع تابعة للحشد الشعبي في مدينة القائم العراقية اليوم الأحد 29 إلى 19 قتيلًا و35 جريحا.



وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان في بيان على موقع الوزارة الرسمي "ردا على هجمات حزب الله المتكررة على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف، شنت القوات الأمريكية ضربات دفاعية دقيقة ضد 5 منشآت تابعة له في العراق وسوريا".



وأضاف البيان أنه تم استهدفت ثلاثة مواقع لحزب الله في العراق وموقعين في سوريا.



وتابع البيان : ستؤدي تلك الضربات إلى إضعاف قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات مستقبلية ضد قوات التحالف.



وأوضح البيان أن حزب الله استهدف في وقت سابق قاعدة عراقية بـ 30 صاروخا ما أسفر عن مقتل مواطن أمريكي وإصابة 4 أمريكيين آخرين و2 من قوات الأمن العراقية.