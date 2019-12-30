النيابة تطلب سرعة التحريات في حريق التهم محلا تجاريا خلف وزارة الإسكان

استعجلت النيابة العامة تحريات مباحث مديرية امن القاهرة فى واقعة حريق التهم محلا تجاريا خلف وزارة الاسكان بمنطقة وسط البلد، كما أمرت بتكليف المعمل الجنائي بحصر التلفيات والخسائر المادية.



واشارت التحقيقات ان رجال الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغ يفيد باندلاع جريق هائل داخل محلا اسفل عقار بوسط البلد على الفور هرعت القوات و تم الدفع بسيارتي اطفاء وتمكنت القوات من محاصرة كرات اللهب قبل ان تمتد للعقارات والمحال المجاورة.



تم تحرير محضر وجار تحديد سبب الحريق.

