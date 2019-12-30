انتبه.. 9 أعراض تنذرك بالإصابة بـ نقص فيتامين د

يعد نقص فيتامين د من أكثر الأمراض أنتشارًا وشيوعًا، كما يعانى منه الكثير من الأشخاص ولكنهم لا يعلمون الكثير حول المرض أو حول أضرارة.



ووفقًا لموقع " healthline" إليكم أبرز الأعراض التى تنذرك بالإصابة بفيتامين د.



- التعب المستمر بدون سبب واضح

- ضعف العظام وتعرضها للكسور

- آلم فى العضلات والمفاصل

- صعوبة التفكير والتركيز

- تساقط الشعر الشديد

- تقلب المزاج والأكتئاب

- بطء التئام الجروح

- أرتفاع ضغط الدم

- آلام فى الظهر



كما تعد هذه الأعراض من أكثر الأعراض الأنتشارًا، ولا يشترط تواجدها بشكل كامل، فالبعض منها ينذرك بالإصابة بنقص فيتامين د