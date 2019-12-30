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مرأة

انتبه.. 9 أعراض تنذرك بالإصابة بـ نقص فيتامين د

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:48 ص
أعراض نقص فيتامين
أعراض نقص فيتامين د
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نهى هجرس
يعد نقص فيتامين د من أكثر الأمراض أنتشارًا وشيوعًا، كما يعانى منه الكثير من الأشخاص ولكنهم لا يعلمون الكثير حول المرض أو حول أضرارة.

ووفقًا لموقع " healthline" إليكم أبرز الأعراض التى تنذرك بالإصابة بفيتامين د.

- التعب المستمر بدون سبب واضح
- ضعف العظام وتعرضها للكسور
- آلم فى العضلات والمفاصل
- صعوبة التفكير والتركيز
- تساقط الشعر الشديد
- تقلب المزاج والأكتئاب
- بطء التئام الجروح
- أرتفاع ضغط الدم
- آلام فى الظهر

كما تعد هذه الأعراض من أكثر الأعراض الأنتشارًا، ولا يشترط تواجدها بشكل كامل، فالبعض منها ينذرك بالإصابة بنقص فيتامين د
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