انتبه.. 9 أعراض تنذرك بالإصابة بـ نقص فيتامين د

يعد نقص فيتامين د من أكثر الأمراض أنتشارًا وشيوعًا، كما يعانى منه الكثير من الأشخاص ولكنهم لا يعلمون الكثير حول المرض أو حول أضرارة.
ووفقًا لموقع " healthline" إليكم أبرز الأعراض التى تنذرك بالإصابة بفيتامين د.
- التعب المستمر بدون سبب واضح
- ضعف العظام وتعرضها للكسور
- آلم فى العضلات والمفاصل
- صعوبة التفكير والتركيز
- تساقط الشعر الشديد
- تقلب المزاج والأكتئاب
- بطء التئام الجروح
- أرتفاع ضغط الدم
- آلام فى الظهر
كما تعد هذه الأعراض من أكثر الأعراض الأنتشارًا، ولا يشترط تواجدها بشكل كامل، فالبعض منها ينذرك بالإصابة بنقص فيتامين د
ووفقًا لموقع " healthline" إليكم أبرز الأعراض التى تنذرك بالإصابة بفيتامين د.
- التعب المستمر بدون سبب واضح
- ضعف العظام وتعرضها للكسور
- آلم فى العضلات والمفاصل
- صعوبة التفكير والتركيز
- تساقط الشعر الشديد
- تقلب المزاج والأكتئاب
- بطء التئام الجروح
- أرتفاع ضغط الدم
- آلام فى الظهر
كما تعد هذه الأعراض من أكثر الأعراض الأنتشارًا، ولا يشترط تواجدها بشكل كامل، فالبعض منها ينذرك بالإصابة بنقص فيتامين د