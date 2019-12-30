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حوادث

سرقا مجوهرات.. حبس عامل وسيدة 4 أيام في الجمالية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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رامى المهدي
قررت النيابة العامة حبس عامل وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة مجوهرات من شقة بالجمالية. 

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بشارع الصاغة ـ دائرة القسم مفادها قيام شخصين بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطهما وتبين أنهما عامل وربة منزل وبحوزتهما مشغولات ذهبية عبارة ( عدد 3 خواتم مرصعة بفصوص ألماظ) مجهولي المصدر.

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات أقرا بأنها من متحصلات واقعة سرقة.

واعترف الأول بسرقتها من داخل مسكن شقيقة الثانية ربة منزل بأسلوب" التسلق والدخول من الشرفة".

وأضافت المتهمة الثانية بأنه نظرًا لمرورها بضائقة مالية وعلمها بعدم تواجد شقيقتها بمسكنها اختمرت في ذهنها فكرة سرقتها وفي سبيل ذلك استعانت بصديقها المتهم الأول وارتكابه الواقعة.
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