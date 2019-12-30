سرقا مجوهرات.. حبس عامل وسيدة 4 أيام في الجمالية

قررت النيابة العامة حبس عامل وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة مجوهرات من شقة بالجمالية.





وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بشارع الصاغة ـ دائرة القسم مفادها قيام شخصين بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.





انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطهما وتبين أنهما عامل وربة منزل وبحوزتهما مشغولات ذهبية عبارة ( عدد 3 خواتم مرصعة بفصوص أ لماظ ) مجهولي المصدر.





بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات أقرا بأنها من متحصلات واقعة سرقة.





واعترف الأول بسرقتها من داخل مسكن شقيقة الثانية ربة منزل بأسلوب " التسلق والدخول من الشرفة".



