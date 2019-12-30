نجوم خلف القضبان.. دنيا بطمة متهمة فضح الفنانيين.. وأحمد عبد الله محمود فى إيصال أمانة.. وسمية الخشاب بسبب شيك لـ أحمد سعد

دنيا بطمة متهمة بفضح الفنانيين وابتزازهم

ميرهان حسين تتعرض للحبس فى قضية كمين المنصورية

سمية الخشاب متهمة فى قضية شيك بدون رصيد لصالح احمد سعد





أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة حالة من الجدل بعد أن مثلت أمس أمام المديرية العام الوطنية بالمغرب للتحقيق معها فى قضية اتهامها بفضح وابتزاز الفنانين والمشاهير وهو الأمر الذى يفتح ملف النجوم الذين تم اتهامهم فى قضايا مختلفة ومنهم يتم التحقيق معهم وآخرون تم حبسهم.





نرصد أبرز القضايا التى تم اتهام النجوم فيها.





دنيا بطمة:

تصدرت الفنانة المغربية دنيا بطمة تريند جوجل بعد أزمتها الأخيرة المتورطة فيها بابتزاز وفضح الفنانين من خلال حساب على سناب شات يحمل اسم "حمزة مون بيبى".





وحققت السلطات الأمنية في المغرب مع الفنانة دنيا بطمة لسؤالها عن علاقتها بالحساب، وهل كانت تزود القائمين عليه بصور ومعلومات بهدف ابتزاز المشاهير أم لا، وتم التحفظ على هاتفها المحمول لفحصه والتأكد من علاقتها بالحساب.





ونشر موقع هسبريس المغربي، فيديو للحظة مغادرة دنيا مقر التحقيقات في الدار البيضاء، وسألها أحد الصحفيين المتواجدين خارج مقر التحقيقات "شنو صارت التحقيقات"، ولم يتلق منها أي إجابة.





كان موقع البوابة الأردني قد نشر قبل أيام بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي لدنيا بطمة، ينفي استدعاءها من قِبل النيابة للتحقيق معها، وجاء فيه "ما أُشيع يعد من نوعية الممارسات التي لا ترقى للمهنية، الأخبار التي انتشرت لا تمت للحقيقة بصلة، دنيا لا تربطها أي علاقة بهذا الحساب، سواء من قريب أو من بعيد، ولم تتوصل بأي استدعاء من طرف الشرطة القضائية".





جوهرة:

وكشفت مصادر أمنية ان الحكم الصادر ضد الراقصة جوهرة بتأييد حبسها عاما في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور حكم نهائي واجب النفاذ.





وأشارت المصادر إلى أنه فور تسلم قسم شرطة الجيزة صورة منسوخة من حكم جنح مستأنف الجيزة بالصيغة التنفيذية سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض عليها من خلال إعداد عدة مأموريات من تنفيذ الأحكام بقسم شرطة الجيزة ومباحث الآداب بشرطة السياحة لتحديد الأماكن التي تتردد عليها الراقصة جوهرة وتعمل بها علاوة على مقر سكنها بدائرة قسم شرطة الدقي وأضافت المصادر إلى أن أي جهة أمنية تستدل على مكان الراقصة جوهرة ستتولى تنفيذ الحكم فورا وترحيلها لقسم شرطة الجيزة.





وقالت مصادر قانونية إن دفاع الراقصة جوهرة سيتقدم بطعن علي الحكم أمام محكمة النقض خلال ٦٠ يوما من صدور الحكم أو إيداع الحيثيات وأيدت محكمة جنح مستأنف الجيزة، الحكم الصادر بحبس "إيكاترينا أندريفا"، والشهيرة بـ الراقصة جوهرة سنة مع الشغل، فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.





سمية الخشاب:

عادت الخلافات من جديد تلاحق الفنانة سمية الخشاب، والفنان أحمد سعد بعد صدور حكم قضائي بحبسها لمدة 3 سنوات.





وقضت محكمة الدقي، بمعاقبة الفنانة سمية الخشاب بالحبس لمدة 3 سنوات مع دفع كفالة 50 ألف جنيه، وجاء ذلك الحكم بعد أن اتهامها طليقها الفنان أحمد سعد بإصدار شيك دون رصيد ضدها.





مريهان حسين:

أما الفنانة ميرهان حسين تعرضت للحبس في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كمين المنصورية"، بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، بعدما قامت نايبة جنوب الجيزة الكلية بإحالتها إلى محكمة الهرم، وصدر ضدها حكم بالحبس لمدة عامين ونصف، وتم الاستئناف على الحكم بتخفيف حبسها لمدة أسبوعين فقط، وتم ترحيلها اليوم إلى سجن النساء بالقناطر.





أحمد عبدالله:

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر ، بتأييد حبس الفنان "أحمد عبدالله"، عامين فى قضية إيصال أمانة لطليقته "سارة نخلة"، وقبلت الاستئناف المقدم من دفاعه شكلًا.



