لميس جابر تكشف عن حقيقة أصول العثمانيين| شاهد

قالت الكاتبة والمؤرخة لميس جابر، إن العثمانيين أو الأتراك خليط بين الروم والفرس والتتار.





وأضافت لميس جابر، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المناهج تناولت الغزو العثمانى على أنه فتح بسبب أن الكتب القديمة كان يكتبهم من يؤمنون بالخلافة العثمانية.





وتابعت الكاتبة والمؤرخة، أن دخول العثمانيين مصر كان غزو ولكن سرقتهم للقب الخليفة أعطتهم قدسية فى التاريخ.





وأشارت إلى أن، مصر لا تواجه أردوغان فقط، مضيفة أن أردوغان بينفذ فقط التعليمات التى تأتى إليه من ترامب.





وأوضحت لميس جابر، أن السلاطين المماليك كانوا بنايين لكن العثمانيين كانوا بيهدوا الدولة.