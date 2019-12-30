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تعليم

استمرار امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:04 ص
امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الاول بجامعة القاهرة
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ياسمين سامي
يستمر ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019 / 2020 بكليات جامعة القاهرة والتي انطلقت يوم السبت الماضي. 

ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى 24 يناير المقبل، وأعلنت الكليات جداول الامتحانات وتوقيتاتها وأماكن إجرائها، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة سير الامتحانات التي يؤديها نحو 260 ألف طالب، في إطار الالتزام بقواعد الامتحانات وضوابطها.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب لتوفير سُبل الراحة مثل الكهرباء والتهوية وسيارات الإسعاف، وتوفير قاعات تستوعب أعداد الطلاب، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لبدء الامتحانات ونهاياتها مع مراعاة أعياد الأخوة المسيحيين، كما شدد الدكتور الخشت، في توجيهاته على ضرورة الالتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية التي سبق اقرارها والتي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة.
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