استمرار امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة

يستمر ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019 / 2020 بكليات جامعة القاهرة والتي انطلقت يوم السبت الماضي.





ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى 24 يناير المقبل، وأعلنت الكليات جداول الامتحانات وتوقيتاتها وأماكن إجرائها، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة سير الامتحانات التي يؤديها نحو 260 ألف طالب، في إطار الالتزام بقواعد الامتحانات وضوابطها.





وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب لتوفير سُبل الراحة مثل الكهرباء والتهوية وسيارات الإسعاف، وتوفير قاعات تستوعب أعداد الطلاب، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم.



