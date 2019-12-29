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رياضة

رسميًا .. ديفيد مويس مديرا فنيا لـ ويست هام يونايتد

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:56 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي بشكل رسمي قبل قليل عن تعاقده مع المدير الفني الاسكتلندي ديفيد مويس خلفًا لمانويل بيليجريني.

وكان النادي اللندني أعلن أمس عبر موقعه الرسمي خلال بيانه: "ويست هام يمكن أن نؤكد أن مانويل بيليجريني قد ترك النادي على الفور".

وتلقى فريق غرب لندن الخسارة السابعة في آخر 9 مباريات ويتواجد في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وهو ما دفع إدارة النادي للإطاحة بصاحب الـ 66 عامًا.

وكان مدرب مانشستر سيتي السابق تولي تدريب وست هام في مايو 2018، وقادهم في 64 لقاء، فاز في 24 وتعادل في 11 وخسر 29.
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