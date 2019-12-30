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محافظات

محافظ البحر الأحمر يبحث أزمة توقف الرحلات البحرية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:19 ص
توقف الرحلات البحرية
توقف الرحلات البحرية
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إبراهيم جادالله
اجتمع اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بالعاملين بنشاط الغوص والانشطة البحرية وذلك لبحث حل لأزمة توقف الرحلات البحرية اعتراضا على سداد رسوم زيارة محميات البحر الأحمر.

وفرضت وزارة البيئة تحصيل رسوم قدرها 5 دولارات للأجنبي و25 جنيها للمصري و 10 دولارات على المركب الصغير وتصل إلى 60 دولارا على المراكب الكبيرة حيث اعتبره الغوصون عبئ كبير على تكلفة الرحلات ويقلل من الميزة التنافسية للمقصد السياحى المصرى فى حين اعتبرت وزارة البيئة أن القرار يأتى فى إطار صون الموارد الطبيعية لحماية رأس المال الطبيعي لمصر، ومنها المحميات الطبيعية التي تم استهلاك مواردها خلال الفترة الماضية.

وقد احتوى محافظ البحر الأحمر الموقف توقف الرحلات البحرية ووصل لحل بتحديد أماكن المحميات المقرر تحصيل رسوم مقابل زيارتها بدلا من التعميم الذى كان سيحصل رسوم من جميع المراكب التى تخرج لرحلات بحرية بأى منطقة بالبحر الأحمر باعتبارها محمية وستنطلق الرحلات غدا وتم التنسيق مع المحميات لتحديد تلك الأماكن كالاتى.

أماكن غوص وسنوركل في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر خارج نطاق المحميات الطبيعية:

أولا- منطقة الادارة البيئية لأبو جالوم.

ثانيا- منطقة الادارة البيئية لنبق.

ثالثا- منطقة الادارة البيئية لرأس محمد.

رابعا- أماكن خارج نطاق المحميات الطبيعية ومناطق الادارة البيئية:
خليج السويس:
١) دهار شعب علي.
٢) شعاب النغش.
٣)فثمة المحمودات الكبيرة.
الغردقة:
٤) عروق الطويل (عروق الجفتون).
٥) عروق مجاويش.
٦) قطعة أبو رمادة.
٧) شعاب الساحل من رأس الدشة الي خليج أبو المخادج.
سفاجة:
٨) شعب أبو علامة.
٩) شعب أم حلحلة.
١٠) شعب الشحر.
١١) شعب أبو الكيفان.
١٢) شعاب الساحل من خليج أبو المخادج الي كلاوي عدا المنجروف.
القصير:
١٣) قطاعي القويح
١٤) قطعة الاسد
١٥) شعاب الساحل من كلاوي الي مرسي قالب عدا المنجروف.
مرسي علم:
١٦) قطاعي أبو دباب.
١٧) شعب الحمرة (الفنستون).
١٨) شعب مرسي علم.
١٩) شعب صمداي.
٢٠) شعب النكرى.
٢١) شعاب الساحل من مرسي قالب الي رأس الدرة.
حماطة:
٢٢) قطعة أبو دياب.
٢٣) قطعة مالك العود.
٢٤) قطعة الرميلة.
٢٥) عرق أبو دياب.
المنطقة الجنوبية:
٢٦) جزيرة روكي.
٢٧) شعاب السان جون.
٢٨) قطعة صالح.
٢٩) شعب أبو فنديرة.
٣٠) شعب أهوروب.
٣١) جميع شعاب الساحل من كراع الهرتواي إلي الشلاتين عدا المنجروف.



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