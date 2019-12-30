حبس شخصين لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش

قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معهما لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش.



وكانت تمكنت قوة أمنية من مباحث مكافحة المخدرات من ضبط عاطلين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 460 جراما ومبلغ مالي 1600 جنيه وهاتف محمول.



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.