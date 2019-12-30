مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1011) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" .. أبرزها القضايا الآتية:-

حيث تم ضبط المدير المسئول عن شركة مجازر - كائنة بدائرة مركز شرطة التل الكبير (بمحافظة الإسماعيلية) لحيازته (60,617 طن "مفروم الدواجن – هياكل الدواجن – دهون حيوانية" من مرتجعات المصانع والثلاجات والمحلات العامة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ) لإعادة فرمها وتعبئتها كمنتج نهائى داخل عبوات جديدة تمهيدًا لطرحها للبيع بالمحال العامة وجمهور المستهلكين .



كما تم ضبط ضبط عدد 3 من مالكى ومسئولى مخابز لإنتاج الخبز المدعم - كائنة بدائرتى قسمى شرطة العمرانية وإمبابة (بمحافظة الجيزة ) لتجميعهم وتصرفهم فى (15,550 طن دقيق بلدى مدعم "للإتجار بها فى السوق السوداء" قدرت بقيمة مالية 84747 جنيه تقريبًا، دون إنتاج فعلى للخبز وإستيلائهم على أموال الدعم محققين أرباحًا غير مشروعة .



فيما تم ضبط مالك مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة ) لحيازته (80,500 طن مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية "ذرة صفراء – بيكربونات كالسيوم جولوتين بذرة قطن – سيلاج – بودرة بيضاء " مستلزمات إنتاج ) معبأة داخل شكائر ذات أحجام وأوزان مختلفة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وطرحها بالأسواق كمنتج نهائى مدون عليه بيانات وهمية خلافًا للحقيقة مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين من منتجى الثروة الحيوانية والداجنة .



وفى سياق متصل تم ضبط عدد 4 من المسئولين عن إدارة محال لتجارة إكسسوارات المحمول "بدون ترخيص" -كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين (بمحافظة القاهرة ) لحيازتهم (1231 قطعة إكسسوارات محمول "شاحن – سماعة – جراب – بطارية " ) مدون عليها علامات تجارية عالمية لطرحها للبيع للجمهور بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.