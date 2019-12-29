اخبار الفن .. قطيعة لينا الفيشاوي ووالدها بعد العُريّ .. روبى فى أحدث ظهور بـ فستان شفاف | شيرين رضا تستغيث بالحكومة

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
بعد صورتها شبه العارية.. قطيعة بين لينا الفيشاوي ووالدها .. تفاصيل
تصدرت لينا ابنة الفنان احمد الفيشاوى جوجل تريند، بعد احدث ظهور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ، شبه عارية.
بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها
نشر اسلام صيام لاعب الداخلية صورا مع زوجته الفنانة كوكى وشقيقتها الفنانة روبى فى أحدث ظهور لهم مع عائلتهما وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
شيرين رضا تستغيث بالحكومة .. اعرف السبب
نشرت الفنانة شيرين رضا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر توجه فيه نداء الى الرئيس عبد الفتاح السياسى ورئيس الوزراء.
أسرار النجوم | أول أجر وتاريخ عيد زواج كريم عبد العزيز
كشف الفنان كريم عبد العزيز عن بعض الأرقام والتواريخ المهمة فى حياته الفنية والشخصية، ولعل من أبرزها تاريخ ميلاده وأول أجر حصل عليه فى حياته الفنية من خلال أول أعماله "اضحك الصورة تطلع حلوة".
بعد صورته بـ الشيشة | محمد منير يتعرض لـ وعكة صحية
نشر الفنان محمد منير تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يكشف فيه عن سر عدم مشاركته فى حفلات راس السنة.
بـ ملابس حمراء | ظهور نادر للفنانة نادية لطفي | شاهد
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام أحدث ظهور للفنانة الكبيرة نادية لطفى، والتى ظهرت مرتدية ملابس حمراء تتناسب مع الاحتفالات بمناسبة رأس السنة الجديدة.
بعد صورتها شبه العارية.. قطيعة بين لينا الفيشاوي ووالدها .. تفاصيل
تصدرت لينا ابنة الفنان احمد الفيشاوى جوجل تريند، بعد احدث ظهور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ، شبه عارية.
بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها
نشر اسلام صيام لاعب الداخلية صورا مع زوجته الفنانة كوكى وشقيقتها الفنانة روبى فى أحدث ظهور لهم مع عائلتهما وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
شيرين رضا تستغيث بالحكومة .. اعرف السبب
نشرت الفنانة شيرين رضا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر توجه فيه نداء الى الرئيس عبد الفتاح السياسى ورئيس الوزراء.
أسرار النجوم | أول أجر وتاريخ عيد زواج كريم عبد العزيز
كشف الفنان كريم عبد العزيز عن بعض الأرقام والتواريخ المهمة فى حياته الفنية والشخصية، ولعل من أبرزها تاريخ ميلاده وأول أجر حصل عليه فى حياته الفنية من خلال أول أعماله "اضحك الصورة تطلع حلوة".
بعد صورته بـ الشيشة | محمد منير يتعرض لـ وعكة صحية
نشر الفنان محمد منير تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يكشف فيه عن سر عدم مشاركته فى حفلات راس السنة.
بـ ملابس حمراء | ظهور نادر للفنانة نادية لطفي | شاهد
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام أحدث ظهور للفنانة الكبيرة نادية لطفى، والتى ظهرت مرتدية ملابس حمراء تتناسب مع الاحتفالات بمناسبة رأس السنة الجديدة.