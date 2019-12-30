ليبيا لن تصبح عثمانية.. أحمد قذاف الدم يطالب أردوغان بالانسحاب والاعتذار.. فيديو

قال أحمد قذاف الدم، المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، إن البعض ممن لهم مصالح خاصة، يريدون أن تسقط ليبيا، والدول العربية، مشيرا إلى أن هذه الجهات سعت لتقليب الدول العربية على بعضها لندخل في صراعات داخلية.





وأضاف أحمد قذاف الدم، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» أن ليبيا ليس لديها أي مشاكل مع الشعوب سواء القطريين أو الأتراك أو الإيرانيين، مشيرا إلى أن الجهات ذات المصالح الخاصة يريدون تدمير الأمة العربية بإمكانيات عربية.





وأوضح المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، أنه تم إنفاق المليارات فيما ما أطلق عليه الربيع العربي، وتم تشريد 16 مليون عربي، مشيرا إلى أنه تم تدمير 4 جيوش، والله حمى مصر وجيشها.



