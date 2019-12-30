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حوادث

بسبب 250 جنيها.. حبس شخصين لاتهامهما بقتل عامل بمنطقة منشأة ناصر

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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رامى المهدي
قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل عامل بمنطقة منشأة ناصر.

وكان نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى كشف غموض بلاغ بمقتل عامل بمنشأة ناصر، حيث تبين أن شقيقيه وآخر وراء ارتكاب الجريمة صعقا بالكهرباء بسبب ٢٥٠ جنيها وتم ضبط المتهمين وقررت النيابة العامة حبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيق.

وردت إشارة للمقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة منشأة ناصر إشارة من مستشفي بدائرة القسم باستقبالها جثة عامل وبها كدمات متفرقة بالجسم، بالانتقال والفحص تبين وصول المجنى عليه للمستشفى عقب نقله بمعرفة أحد الأشخاص أدعى أنه عمه، وغادر المستشفى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تبين أن المتوفى يقيم صحبة شقيقه الذى يعمل سائقا وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع سائق وجزار وهو شقيق والد المتوفي من الأم تم ضبطهم.

واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول باعتياد قيام المتوفي تسليم راتبه الشهري وقدره 2250 جنيها له وعميه الذين يتولون رعايته، إلا أنه قام بتسليمهم مبلغ مالي 2000جنيه فقط عن الشهر الحالي، وبسؤاله عن باقي الراتب أدعى بقيام صاحب المحل عمله بخصمه بسبب تأخره وباستعلامهم من الأخير أخبرهم بإعطائه الراتب كاملًا.

وأضاف بأن المجني عليه دائم الشكوى منهم لسوء معاملتهم له مما آثار حفيظتهم فقاموا باصطحاب المجني عليه للشقة سكن الثاني بدعوى تأديبه وقاموا بتوثيقه بحبل بلاستيك وصعقه بسلك كهربائي وتعدوا عليه بالضرب بقطعة الوميتال محدثين إصابته حتي فقد الوعي فقام الثاني بنقله للمستشفي وعقب اكتشافه وفاته لاذ بالفرار، تم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
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