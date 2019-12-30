AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قذاف الدم: الحلف الأطلسي هو من أسقط نظام القذافي في ليبيا.. فيديو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:39 ص
أحمد قذاف الدم
أحمد قذاف الدم
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قال أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا، إن معظم المحطات التي تبث الآن ممولة من الخارج، لمصلحة دول تضع شباكها على ليبيا، موضحا أن الحروب الآن أصبحت حروب نفسية.

وتابع أحمد قذاف الدم خلال لقائه في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» : «أقول لمن لديهم أي أطماع في ليبيا اتركونا في حالنا ولا تتدخلوا في شؤوننا وليس لدينا اي مشكلة بين أبناء الوطن الواحد أو بين ليبي وليبي».

وأضاف منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا، أن كل الليبيين نادمون علي ما حدث في 2011، بعد موت القذافي، لافتا إلى أنه من حق الشعب يثور على نظام القذافي ولكن التحالف مع العدو لتدمير البلد فهذا يعتبر خيانة، لأن هناك فرق بين الخيانة ووجه النظر وهؤلاء جواسيس مندسين.

وأوضح أن الحروب شهدت تطور كبير في الكيماوي والبيولوجي والنووي ويوجد آخرين يستخدمون الأسلحة البدائية، مشددا على أنه لا عودة الي الماضي، لأن الصواريخ لا تصنع شرعية لأحد خاصة صواريخ الغرب لأن الحلف الأطلسي هو من تآمر ضد النظام وليس الشعب الليبي.

ولفت إلى أن أردوغان خداع الرأي العام العربي والعالمي بأن تونس ضمن تحالف ضد ليبيا، مؤكدا أن وأشار إلى أن الحلف الأطلسي هو من أسقط النظام في ليبيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شكوى أمام مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تطالب بمساءلة قطر وتركيا

القرصان العثماني.. كيف يستغل أردوغان دولة ليبيا للسيطرة على غاز المتوسط؟

خالد الشناوي يكتب: الجماهيرية الليبية مخاطر وتحديات

أحمد موسى يكتب في الأهرام : مهلا أردوغان

مركز أبحاث أوروبى: تركيا تسعى إلى تجنيد طوارق ليبيا كوكلاء حرب فى إفريقيا

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي

عبدالرزاق حمد الله يتفوق على طارق حامد ويتوج بجائزة أفضل لاعب عربي

وزير البترول: 3 شركات عالمية كبرى تنقب عن الغاز في البحر الأحمر

من يقلد الآخر .. محمد رمضان أم محمد عادل إمام؟

مصر تخفض رسوم نقل الغاز الطبيعي 24% | تفاصيل

خاص.. فشل المفاوضات بين الصفاقسي والأهلي لضم جيرالدو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب السرطان.. مجدي نزيه لـ النساء: اغسلن أيديكن 5 مرات بعد الصابون السائل

بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها

النائب العام: الطب الشرعي أثبت تعاطي سائق النقل المتسبب فى حادث بورسعيد للحشيش