قذاف الدم: الحلف الأطلسي هو من أسقط نظام القذافي في ليبيا.. فيديو

قال أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا، إن معظم المحطات التي تبث الآن ممولة من الخارج، لمصلحة دول تضع شباكها على ليبيا، موضحا أن الحروب الآن أصبحت حروب نفسية.





وتابع أحمد قذاف الدم خلال لقائه في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» : «أقول لمن لديهم أي أطماع في ليبيا اتركونا في حالنا ولا تتدخلوا في شؤوننا وليس لدينا اي مشكلة بين أبناء الوطن الواحد أو بين ليبي وليبي».





وأضاف منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا، أن كل الليبيين نادمون علي ما حدث في 2011، بعد موت القذافي، لافتا إلى أنه من حق الشعب يثور على نظام القذافي ولكن التحالف مع العدو لتدمير البلد فهذا يعتبر خيانة، لأن هناك فرق بين الخيانة ووجه النظر وهؤلاء جواسيس مندسين.





وأوضح أن الحروب شهدت تطور كبير في الكيماوي والبيولوجي والنووي ويوجد آخرين يستخدمون الأسلحة البدائية، مشددا على أنه لا عودة الي الماضي، لأن الصواريخ لا تصنع شرعية لأحد خاصة صواريخ الغرب لأن الحلف الأطلسي هو من تآمر ضد النظام وليس الشعب الليبي.





ولفت إلى أن أردوغان خداع الرأي العام العربي والعالمي بأن تونس ضمن تحالف ضد ليبيا، مؤكدا أن وأشار إلى أن الحلف الأطلسي هو من أسقط النظام في ليبيا.