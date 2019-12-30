باهر المحمدي: أمتلك عرضا من فريق يلعب في دوري أبطال أوروبا.. وأريد الرحيل

كشف باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي ، حقيقة رحيله عن الدراويش فى الميركاتو الشتوي .





وأكد باهر، في مداخلة هاتفية على قناة أون سبورت ، أنه يمتلك عرضين الأول من أحد الأندية الأوروبية التي تلعب في دوري أبطال أوروبا وآخر من أحد الأندية الخليجية.





وتابع ، أتمنى أن يوافق الإسماعيلي على رحيلي في فترة الانتقالات الشتوية لأن النادي يمر بأزمة مالية ورحيلي سيحل بعض الأمور لهم.





وشدد باهر ، على ان الاحتراف حق مشروع لكل لاعب وهذه هي المرة الثانية التي أتلقى فيها عروض احتراف.





وواصل ، أن بعد بطولة الأمم الإفريقية السابقة تلقيت عرضين للاحتراف في أندية لا يستطيع أي لاعب رفضها ولكن رئيس الإسماعيلي جلس معي وأخبرني بحاجة الفريق لي ووافقت أن أستمر معهم.



