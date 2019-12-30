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رياضة

باهر المحمدي: أمتلك عرضا من فريق يلعب في دوري أبطال أوروبا.. وأريد الرحيل

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:44 ص
باهر المحمدي
باهر المحمدي
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حسن العمدة
كشف باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي ، حقيقة رحيله عن الدراويش فى الميركاتو الشتوي .

وأكد باهر، في مداخلة هاتفية على قناة أون سبورت ، أنه يمتلك عرضين الأول من أحد الأندية الأوروبية التي تلعب في دوري أبطال أوروبا وآخر من أحد الأندية الخليجية.

وتابع ، أتمنى أن يوافق الإسماعيلي على رحيلي في فترة الانتقالات الشتوية لأن النادي يمر بأزمة مالية ورحيلي سيحل بعض الأمور لهم.

وشدد باهر ، على ان الاحتراف حق مشروع لكل لاعب وهذه هي المرة الثانية التي أتلقى فيها عروض احتراف.

وواصل ، أن بعد بطولة الأمم الإفريقية السابقة تلقيت عرضين للاحتراف في أندية لا يستطيع أي لاعب رفضها ولكن رئيس الإسماعيلي جلس معي وأخبرني بحاجة الفريق لي ووافقت أن أستمر معهم.

واختتم، أحد العروض شراء والآخر على سبيل الإعارة ومستعد أن أرحل على سبيل الإعارة وأعود مرة أخرى مع بداية الموسم الجديد".
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