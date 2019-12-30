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محافظات

تعرف على أماكن الأنشطة البحرية خارج نطاق المحميات ولا تتطلب دفع رسوم بالبحر الأحمر

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:05 ص
تعرف على أماكن الأنشطة
تعرف على أماكن الأنشطة البحرية خارج نطاق المحميات ولا تتطلب
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إبراهيم جادالله
أعلنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أعطى مهلة حتى يوم الأربعاء القادم وإمكانية إصدار تصاريح السروح بدون دفع رسوم المحميات بشرط تنفيذ النشاط خارج نطاق المحميات الطبيعية وقد حذر تحذيرًا شديدًا بعدم دخول مناطق المحميات الطبيعية بدون دفع الرسوم.

وأعلنت الغرفة أن أماكن غوص وسنوركل في محافظة البحر الأحمر خارج نطاق المحميات الطبيعية:
خليج السويس:
١) ضهار شعب علي.
٢) شعاب النغش.
٣) فصمة المحمودات الكبيرة.
الغردقة:
٤) عروق الطويل (عروق الجفتون).
٥) عروق مجاويش.
٦) قطعة أبو رمادة.
٧) شعاب الساحل من رأس الدشة الي خليج أبو المخادج.
سفاجا:
٨) شعب أبو علامة.
٩) شعب أم حلحلة.
١٠) شعب الشحر.
١١) شعب أبو الكيفان.
١٢) شعاب الساحل من خليج أبو المخادج الي كلاوي عدا المنجروف.
القصير:
١٣) قطاعي القويح.
١٤) قطعة اللسد.
١٥) شعاب الساحل من كلاوي الي مرسي قالب عدا المنجروف.
مرسى علم:
١٦) قطاعي أبو دباب.
١٧) شعب الحمرة (الفنستون).
١٨) شعب مرسي علم.
١٩) شعب صمداي.
٢٠) شعب النكرى.
٢١) شعاب الساحل من مرسي قالب الي رأس الدرة.
حماطة:
٢٢) قطعة أبو دياب.
٢٣) قطعة مالك العود.
٢٤) قطعة الرميلة.
٢٥) عرق أبو دياب.
المنطقة الجنوبية:
٢٦) جزيرة روكي.
٢٧) شعاب السان جون.
٢٨) قطعة صالح.
٢٩) شعب أبو فنديرة.
٣٠) شعب أهوروب.
٣١) جميع شعاب الساحل من كراع الهرتواي إلي الشلاتين عدا المنجروف.
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