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منوعات

السقوط المميت .. عارضة تصارع الموت بعد سقوطها من ارتفاع داخل سيرك

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:31 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
تصارع شابة استعراضية من أجل حياتها بعد أن سقطت من ارتفاع أمام أطفال مرعوبين في سيرك.

عانت يلينا بريخودسكايا ، 30 عامًا ، من كسر في الجمجمة عندما سقطت من ارتفاع 20 قدمًا أثناء عرضها في سيرك فلاديفوستوك الحكومي في روسيا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" قال شهود العيان ان العارضة الشابة سقطت من أعلى حبل بشكل قاسي ومميت.

وكانت العارضة فقدت وعيها بعد سقوطها و تم نقلها إلى المستشفى حيث كانت في العناية المركزة ، وفقا للتقارير.

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