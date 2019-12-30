انطلاق مبادرة لتخفيض الأسعار أول يناير.. شاهد

قال الإعلامى أحمد موسى، إن هناك مبادرة لتخفيض الأسعار أول يناير المقبل، موضحا: " الأمر ليس رسميا ولكن الأيام المقبلة ستكشف الحقيقة".





وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "الهدف من هذه المبادرة هو إحداث حركة بيع وشراء فى الأسواق".



