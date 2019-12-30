انطلاق مبادرة لتخفيض الأسعار أول يناير.. شاهد

قال الإعلامى أحمد موسى، إن هناك مبادرة لتخفيض الأسعار أول يناير المقبل، موضحا: "الأمر ليس رسميا ولكن الأيام المقبلة ستكشف الحقيقة".
وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "الهدف من هذه المبادرة هو إحداث حركة بيع وشراء فى الأسواق".
وأكمل موسى طبقا لما ورد إليه فى تصريحات صحفية، فإن إنطلاق مبادرة "تخفيض الأسعار ودعم المنتج المصري" سيتم خلال يناير المقبل، وستستمر لمدة 6 شهور تحت رعاية رئاسة الجمهورية، غير أنه لم يتم الاتفاق على الشكل النهائي للمبادرة حتى الآن، ومازالت هناك بعض التفاصيل تنتظر الحسم من مؤسسة الرئاسة؛ ومنها على سبيل المثال تخصيص دعم مالي للمواطنين حاملي البطاقات التموينية يقدر بنحو 1250 جنيها للبطاقة التموينية، أو أن يكون التخصيص لكل فرد داخل البطاقة بحد أقصي 5 أفراد -أي أن البطاقة سيكون مخصص لها 6250 جنيها- وذلك حتى يتم تعميم الاستفادة لجموع المستهلكين.