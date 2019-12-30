AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قلوا أدبهم| باهر المحمدي: جماهير الإسماعيلي سبتني بوالدتي.. فيديو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:29 ص
باهر المحمدي نجم
باهر المحمدي نجم الاسماعيلي
Advertisements
حسن العمدة
كشف باهر المحمدي نجم الاسماعيلي ، عن الأسباب التي دفعته لقرار الرحيل عن الدراويش.

وقال المحمدي ، فى مداخلة هاتفية عبر قناة أون سبورت ، إن في الوقت الحالي جماهير الإسماعيلي تتحامل بشكل كبير عليا وتهاجمني باستمرار وتضع الكثير من الضغوط على عاتقي.

وشدد باهر ، على أن جماهير الإسماعيلي تهاجمني وتقول لي أنت لا تستحق حمل شارة قيادة الفريق، ولكن أن يصل الأمر إلى سبب والدتي، أنا لا أقبل بذلك تماما.

واستعجب باهر، أنه قبل شهور كان بالنسبة لجماهير الإسماعيلي بطلا قوميا، والآن يهاجموه باستمرار.

وأكمل، قبل مباراة الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية تلقيت خبرا بوفاة عمي وتركت المعسكر وذهبت إلى أسرتي في المستشفى، وبعد ذلك اتصل بي النادي وطلب مني العودة للمشاركة في اللقاء.

وواصل ، بالفعل تركت الجنازة والعزاء وعدت مرة أخرى إلى الفريق وشاركت في المباراة وحققنا الفوز، أليس هذا تضحية من أجل النادي.

واختتم باهر تصريحاته ، لا أعتبر أن من يهاجمني هم كل جماهير الإسماعيلي ولكن هم بعض الجماهير فقط، لأن باقي المشجعين يدعموني دائما ولا يوافقون على تصرفات البعض الآخر التي تسيئ إلى الجماهير الصفراء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باهر المحمدي: لقاء الجزيرة له حسابات مختلفة والجميع على أتم الاستعداد

رغم الفوز على الجزيرة.. دونجا يوجه رسالة قاسية لجماهير الإسماعيلي

شرط الإسماعيلي للموافقة على بيع باهر المحمدي للأهلي.. فيديو

الإسماعيلي يتفق على قيمة بيع باهر المحمدي للأهلي.. واللاعب يفجر مفاجأة .. فيديو

حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع باهر المحمدي ..فيديو

باهر المحمدي يحضر مواجهة الإسماعيلي والمقاولون العرب

ترشيحاتنا

كذب المنجمون ولو صدقوا | هل تصدق بابا فانجا في تنبؤها باغتيال بوتين | تفاصيل

اخبار الفن .. قطيعة لينا الفيشاوي ووالدها بعد العُريّ .. روبى فى أحدث ظهور بـ فستان شفاف | شيرين رضا تستغيث بالحكومة

أخبار الحوادث.. النائب العام يصدر قرارا بشأن حادث تصادم بورسعيد | حبس المدير الفنى ومدرب منتخب مصر لرفع الأثقال

الأوقاف: منع المبتهل محمد على جابين من الابتهال بأي مسجد

طعنهما سائق أوبر.. القبض على المتهمين بسرقة وخطف فتاتين فى التجمع الاول | تفاصيل

تثبيت أسعار الدواجن كل 6 شهور | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب السرطان.. مجدي نزيه لـ النساء: اغسلن أيديكن 5 مرات بعد الصابون السائل

بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها

النائب العام: الطب الشرعي أثبت تعاطي سائق النقل المتسبب فى حادث بورسعيد للحشيش