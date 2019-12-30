قلوا أدبهم| باهر المحمدي: جماهير الإسماعيلي سبتني بوالدتي.. فيديو

كشف باهر المحمدي نجم الاسماعيلي ، عن الأسباب التي دفعته لقرار الرحيل عن الدراويش.





وقال المحمدي ، فى مداخلة هاتفية عبر قناة أون سبورت ، إن في الوقت الحالي جماهير الإسماعيلي تتحامل بشكل كبير عليا وتهاجمني باستمرار وتضع الكثير من الضغوط على عاتقي.





وشدد باهر ، على أن جماهير الإسماعيلي تهاجمني وتقول لي أنت لا تستحق حمل شارة قيادة الفريق، ولكن أن يصل الأمر إلى سبب والدتي، أنا لا أقبل بذلك تماما.





واستعجب باهر، أنه قبل شهور كان بالنسبة لجماهير الإسماعيلي بطلا قوميا، والآن يهاجموه باستمرار.





وأكمل، قبل مباراة الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية تلقيت خبرا بوفاة عمي وتركت المعسكر وذهبت إلى أسرتي في المستشفى، وبعد ذلك اتصل بي النادي وطلب مني العودة للمشاركة في اللقاء.





وواصل ، بالفعل تركت الجنازة والعزاء وعدت مرة أخرى إلى الفريق وشاركت في المباراة وحققنا الفوز، أليس هذا تضحية من أجل النادي.



