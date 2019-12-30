وزير البترول: 3 شركات عالمية كبرى تنقب عن الغاز في البحر الأحمر

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم اليوم إطلاق مؤتمر الأهرام للطاقة والثروة المعدنية الذي يعقد للعام الثالث على التوالي بحضور وزراء، الكهرباء والإعلام والبترول، ورئيس مجلس إدارة الأهرام وعدد كبير من ممثلي شركات البترول، مشيرا إلى أن تم اليوم طرح أول مزايدة للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر.





وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لأول مرة يتم طرح مناقصة للتنقيب عن البترول في البحر الأحمر وذلك بعد ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.





وأوضح أحمد موسى أنه تم خلال المؤتمر مناقشة العديد من فرص الاستثمار في الطاقة لأنه أساس التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.





ومن جانبه قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في كلمته خلال المؤتمر، إن هناك 3 ثلاث عالمية كبرى دخلوا مجال التنقيب عن الغاز والبترول في البحر الأحمر باستثمارات 336 مليون دولار في مساحة 10 ألاف كيلو متر



