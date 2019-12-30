تعليق ناري من حزب الله على استهداف الولايات المتحدة لمقراته

أكدت استخبارات كتائب حزب الله أن معركتها اليوم باتت مع الولايات المتحدة مفتوحة على كل الاحتمالات قائلة إنه: "لا خيار لنا سوى المواجهة".





وأضافت أن: "ليس ثمة حسابات ستمنعنا من الرد على جريمة استهداف حماة الوطن من أبناء الحشد الشعبي".





وتابعت: "نحن في حالة استنفار وانعقاد مستمر لبحث ألية الرد المناسب من الخيارات المتاحة لدينا على الجريمة الأميركية بحق أبناء الحشد الشعبي".





وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسئولين أمريكيين قولهم إن قوات التحالف الدولي ضد داعش، بقيادة واشنطن، نفذت ضربات جوية استهدفت مقار لحزب الله في العراق.





وقال المسئولون: "الجيش الأمريكي نفذ ضربات دفاعية في العراق وسوريا ضد جماعة كتائب حزب الله".



