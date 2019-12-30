AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تعليق ناري من حزب الله على استهداف الولايات المتحدة لمقراته

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:54 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أكدت استخبارات كتائب حزب الله أن معركتها اليوم باتت مع الولايات المتحدة مفتوحة على كل الاحتمالات قائلة إنه: "لا خيار لنا سوى المواجهة".

وأضافت أن: "ليس ثمة حسابات ستمنعنا من الرد على جريمة استهداف حماة الوطن من أبناء الحشد الشعبي". 

وتابعت: "نحن في حالة استنفار وانعقاد مستمر لبحث ألية الرد المناسب من الخيارات المتاحة لدينا على الجريمة الأميركية بحق أبناء الحشد الشعبي". 

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسئولين أمريكيين قولهم إن قوات التحالف الدولي ضد داعش، بقيادة واشنطن، نفذت ضربات جوية استهدفت مقار لحزب الله في العراق.

وقال المسئولون: "الجيش الأمريكي نفذ ضربات دفاعية في العراق وسوريا ضد جماعة كتائب حزب الله".

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن عددًا من عناصر حركة حزب الله لقوا مصرعهم إثر استهداف طائرة بدون طيار لمعسكر القائم غربي العراق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا: نفذنا ضربات جوية على مقرات حزب الله في العراق وسوريا

وزارة الدفاع الأمريكية تصدر بيانا بشأن قصف كتائب حزب الله في العراق وسوريا

اجتماع طارئ لرئيس وزراء العراق بعد القصف الأمريكي الأخير

بعد ضربات أمريكا.. رئيس وزراء العراق يدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن

بعد الضربات الأخيرة | خطاب شديد اللهجة من رئيس وزراء العراق لوزير الدفاع الأمريكي

مليشيات إيران تنتقم.. سقوط 4 صواريخ على قاعدة أمريكية قرب بغداد

ترشيحاتنا

قرار عاجل من النائب العام بشأن السائق المتسبب فى حادث تصادم بورسعيد

اتفاقية لاعب شمال أفريقيا المحلي في خبر كان .. مصر ترفض والمغرب تتحفظ وتونس استثناء

النائب العام: الطب الشرعي أثبت تعاطي سائق النقل المتسبب فى حادث بورسعيد للحشيش

اخبار الفن .. قطيعة لينا الفيشاوي ووالدها بعد العُريّ .. روبى فى أحدث ظهور بـ فستان شفاف | شيرين رضا تستغيث بالحكومة

التهماه بشراسة | قرشان ينهشان جثة حوت ضخم .. فيديو

انطلاق مبادرة لتخفيض الأسعار أول يناير.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب السرطان.. مجدي نزيه لـ النساء: اغسلن أيديكن 5 مرات بعد الصابون السائل

بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها

النائب العام: الطب الشرعي أثبت تعاطي سائق النقل المتسبب فى حادث بورسعيد للحشيش