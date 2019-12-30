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بطل مصر لرفع الأثقال يكشف حقيقة استبعاد المنتخب من البطولة.. فيديو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:42 ص
بطل منتخب مصر لرفع
بطل منتخب مصر لرفع الأثقال محمد ايهاب
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إبراهيم القادري
قال الكابتن محمد إيهاب بطل منتخب مصر لرفع الأثقال، إن المنتخب كان مستعدا إلى بطولة مصر في شهر 9 الماضي في تايلاند وقام الاتحاد الدولي بمنعنا من الاشتراك في بطولة العالم وكان هذا قبل المغادرة للاشتراك في البطولة بيوم واحد .

وأضاف "محمد إيهاب" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc"، أن عند عودة المنتخب الى مصر قررنا الاستمرار وأكدوا على رفع دعوى في المحكمة الرياضية الدولية ضد قرار الاتحاد الدولي .

وأوضح "محمد إيهاب" أن العينات الجديدة التي أتت في دورة الألعاب الأفريقية وهو ما عمل على تصعيب موقف المنتخب وبالتالي المحكمة الدولية قامت بإدانتنا بالفعل وكان القرار ضدنا بالوقف لمدة سنتين .

وتابع" محمد إيهاب" أن من قام بالتحليل في دورة الألعاب الأفريقية عددهم 17 فردا والتحليل كشف عن 6 لاعبين تعاطي المخدر والبقية لم يتضح لديهم شىء.

واستكمل "محمد إيهاب" أن أقوال اللاعبين توضح أن المدرب هو من قام بإعطائهم في المكمل مادة محظورة .
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