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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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رئيس التحرير
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توك شو

أخبار التوك شو .. أحمد موسى يبرز خبر موقع صدى البلد عن كليتشدار أوغلو ويحذر من السفر إلى تركيا.. ومسلة رمسيس الثاني بـ ميدان التحرير

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
حمزة شعيب
طولها 19 مترا ووزنها 145 طنا.. وضع مسلة رمسيس الثاني بميدان التحرير | شاهد
قال الدكتور عيسي زيدان مدير عام الترميم بالمتحف المصرى الجديد،إن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بالاثار في الفترة الأخيرة سواء بالمشروعات الأثرية والمتاحف الأثرية والمشروعات الاثرية.

أحمد موسى يعرض فيديو لـ ميليشات أردوغان فى الأراضى الليبية|شاهد
عرض الإعلامى أحمد موسى، فيديو يرصد المليشيات التى تم نقلها من قبل تركيا للإراضى الليبية.

بعد انتشار الجرب | أحمد موسى يطالب بالكشف الطبي على القادمين من تركيا
قال الإعلامى أحمد موسى، إن الجرب يضرب المدن التركية وينتشر فى مختلف أنحاء الدولة التركية.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"الوضع الطبي فى تركيا سيئ جدا وينتشر بسرعة كالنار فى الهشيم".

يا تتسرق يا تتقتل يا هتتصاب بـ الجرب.. تحذير من السفر إلى تركيا | إيه الحكاية
طالب موسى بضرورة فحص كل من يعود من تركيا بأن يوضع تحت الحجر الصحي.

مؤسس المخابرات القطرية يطالب بالحجر على تميم .. تفاصيل
قال محمود منصور مؤسس المخابرات القطرية، ورئيس الجمعية العربية للدراسات، إن قطر خلال الفترة الاخيرة اعتادت التدخل في الأمور الداخلية للدول الأخرى في الشرق الأوسط واستمرت في ممارستها الإرهابية.

أحمد موسى: سنعلن يوم الثلاثاء عن الفائز بجائزة الأسوأ في 2019 .. فيديو
أطلق الإعلامي أحمد موسى، استفتاء، عن أسوأ شخصية على وجه الكرة الأرضية في عام 2019، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن النتيجة مساء الثلاثاء المقبل.

أحمد موسى يبزر خبر موقع صدى البلد عن كليتشدار أوغلو ..فيديو
أبرز الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، خبر موقع "صدى البلد" بعنوان "كليتشدار أوغلو: عشق أردوغان لـ الإخوان سيحدث كوارث.. ولن نذهب إلى ليبيا".

محافظ دمياط تكشف عن آخر تطورات حالة ضحايا أتوبيس العمال..فيديو
قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،إن حادث أتوبيس العمال نتيجة ان سائق المقطورة قام بالاصطدام بالاتوبيس وقد تم وصول عدد الوفيات إلى 23 فرد وعدد المصابين 6 أفراد وحالتهم مستقرة إلى حد ما.

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