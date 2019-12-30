ارتفاع أعداد قتلى الغارات الأمريكية على مقرات حزب الله إلى 25 بينهم 3 ضباط إيرانيين

قالت فضائية العربية السعودية إن 3 ضباط إيرانيين قد لقوا مصرعهم في الغارات الأمريكية التي استهدفت مقرات لحزب الله في سوريا والعراق.





وكان العراق قد أعلن ارتفاع قتلى الغارات الأمريكية على مقرات الحزب إلى 25 قتيلا، و38 جريحا.





وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية قيام طائرات أمريكية بشن غارات على مقار لميليشيات حزب الله العراقي ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المقاتلين، من بينهم القيادي في الميليشيات، أبو علي الخزعلي.





وأطلقت طائرات إف 15 الأمريكية صواريخها على 5 قواعد تابعة لميليشيات حزب الله العراقي: 3 في الأنبار و2 في سوريا.



