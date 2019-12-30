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توك شو

الشهابي: لا يوجد مبرر لتأجيل إصدار قانون الإدارة المحلية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
ناجى الشهابي
ناجى الشهابي
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قسم التوك شو
أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن بعض الأحزاب السياسية التي تعترض على إصدار قانون الإدارة المحلية في الوقت الراهن ليس لها أي مبرر، خاصة أن القانون موجود لدى الأحزاب منذ 5 سنوات.

وأضاف ناجي الشهابي، خلال حديثه في برنامج دائرة الحدث على قناة الحدث اليوم مع الإعلامي دكتور حسين سالم، أن القانون تمت مناقشته في أكثر من 70 جلسة داخل أروقة البرلمان خلال الخمس سنوات الماضية، فلا يوجد مبرر للمطالبة بتأجيل إصداره، خاصة أنه يعد استكمال للاستحقاقات الانتخابية طبقًا للدستور، وعدم إجراء الانتخابات المحلية يمثل مخالفة دستورية.

وأشار ناجي الشهابي، إلى أن الأحزاب التي أبدت ملاحظات على قانون الإدارة المحلية، لم تقدم أي مقترحات بتعديلات حتى الآن.
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