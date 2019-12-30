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رياضة

نجم الأهلي يفجر مفاجأة عن اختيارات لاعبي المنتخب

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:02 ص
سمير كمونة
سمير كمونة
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حسام الحارتي
أكد سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق أنه يتمنى تدريب الأحمر خلال المرحلة المقبلة خاصة أنه لدى تاريخ كبير داخل القلعة الحمراء والمنتخب الوطني. 

وتحدث سمير كمونة خلال لقائه بفضائية "تايم سبورت"، عن تعرض لاعبي الكرة المصرية إلى الظلم داخل المنتخب الوطني مشيرا الى دخول أسلوب الحب والكراهية في اختيار اللاعبين .

وتابع سمير كمونة: "فيه ناس كتير بتتظلم فى المنتخب بسبب حب وكره المدربين ممكن يمتلك امكانيات عالية بسبب كره المدرب ليه يبعده عن المنتخب والعكس صحيح".

وأشار سمير كمونة إلى وجود بعض المدربين الذين يسيرون علي نهج الميول للأندية الكروية متابعا: "بعض مدربي المنتخب الوطني يلجأون إلى اختيارهم بحسب الأندية ولا يراعون مصلحة مصر والمنتخب".
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