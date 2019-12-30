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فن

شاهد أغنية رولان الجديدة لا اتمسك على يوتيوب.. فيديو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:29 ص
رولان
رولان
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آيه عاطف
طرحت الفنانة رولان، أغنية جديدة بعنوان "لا اتمسَّك" عبر القناة الرسمية الخاصة بالشركة المنتجة على موقع "اليوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "لا اتمسَّك في يديني .. تفلتك مني يديني .. ‏تتركك لا ما تبيك.. وإثمها كله عليك.. قلتلك اخجل ظنوني.. ما وفيت وخنتني.. ياخفي اللطف يا عوني.. رياحي تنتهك فيني سكوني .. كنّها شمسي وقفت .. كل مشاعرها رجفت ..ليت هالدنيا أنصفت".

"لا اتمسَّك" كلمات: شعاع، وألحان: لين أحمد، وتوزيع: ياسر ماجد، ومكس وماستر: جاسم محمد، وهندسة الصوت: علي الأمير، وتريات: المايسترو. سعيد كمال.

يذكر أن أبرز أعمال رولان الفنية، كل من أغنية "فراقي الحقيقي"، و"سيد أسياد الشهور"، و"كنت داري"، وغيرها من الأغاني.
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