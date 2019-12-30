لحل النزاع.. حماية المنافسة يوضح دور الجهاز في حل مشكلة أوبر وكريم.. فيديو

قال الدكتور أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة، إن جهاز حماية المنافسة وصلت إليه معلومات في سنة 2018 أن هناك تنافسا سلبيا بين شركة

وهذا مادفع الجهاز للتدخل وحل النزاع القائم وقام بإجبار الشركتين على الموافقة على الحل حتى لا تتأثر المنافسة بينهم .