لحل النزاع.. حماية المنافسة يوضح دور الجهاز في حل مشكلة أوبر وكريم.. فيديو

قال الدكتور أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة، إن جهاز حماية المنافسة وصلت إليه معلومات في سنة 2018 أن هناك تنافسا سلبيا بين شركة أوبر وكريم وهذا مادفع الجهاز للتدخل وحل النزاع القائم وقام بإجبار الشركتين على الموافقة على الحل حتى لا تتأثر المنافسة بينهم .
وأضاف"أمير نبيل"خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc"،أن جهاز حماية المنافسة قام برفض أربعة عروض قدمتها الشركتين لأننا عند اختبار السوق على هذه العروض وجدنا أنها تؤثر على المنافسة والمنافسين.
واوضح"امير نبيل "ان الدور الاساسي للجهاز هي الحماية من المنافسة عن طريق ضمان فتح الأسواق باستمرار للمستثمر مضيفا أن الأسواق المفتوحة تضمن وجود الضغط التنافسي .
وتابع "أمير نبيل" أن جهاز حماية المنافسة قام بعمل خطوات وهي الأصول التي تدعم دخول أى استثمار جديد.
واستكمل "أمير نبيل" أن هناك بيانات متعلقة بالخرائط وبيانات تتعلق بتدريب اللوغاريتمات وبيانات المستخدمين.