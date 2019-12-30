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رياضة

هاني رمزي: الأهلي يسير بخطى ثابتة وإدارة الزمالك سبب في تدهور الفريق

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:30 ص
هاني رمزي مدرب منتخب
هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق
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حسام الحارتي
أشاد هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق، بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائلا: "يسير بخطي ثابتة تحت قيادة رينيه فايلر".

وأضاف هاني رمزي خلال لقائه بفضائية "أون سبورت"، أن رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي استطاع تحقيق انسجام بين لاعبي الفريق بصورة جيدة وفي وقت قصيرة للغاية.

ومن جهة أخرى تحدث هاني رمزي عن المشاكل والأزمات التي يتعرض لها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائلا :" مشكلة الزمالك إدارية ولاعبي الزمالك علي مستوي متميز ولكن لم يتم توظيفهم بطريقة صحيحة ".

وأكد أنه لا يمكن الحكم علي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك في الوقت الحالي لعدم خوضه مباريات كثيرة مع الفريق حتى الآن".

وواصل هاني رمزي:" فيريرا افضل مدرب تولى قيادة نادي الزمالك ولكنه لم يتم الصبر عليه ورحيله كان علامة استفهام هو وغيره "، مشيرا إلى تسبب إدارة نادي الزمالك في انخفاض مستوى اللاعبين بسبب تغيير المدربين".
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