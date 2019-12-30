تعرف علي رسالة عصام الحضري لـ سعد سمير بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس

واسى الكابتن عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق، سعد سمير لاعب الأهلي في إصابة بقطع في وتر أكيلس بقدمه بعد خروجه مصابا في مباراة الأهلي الأخير أمام نادي بلاتنيوم.





وغرد عصام الحضري عبر تويتر قائلا "‏ألف سلامة عليك يا سعد يا حبيبي إن شاء الله ترجع أقوى و أحسن من الأول ، إصابة رخمة و صعبة بس أنت أدها و قدر الله وما شاء فعل يا حبيبي".





وكان سعد اضطر إلى مغادرة ملعب اللقاء في الدقيقة 12 من الشوط الأول بعد سقوطه في وسط الملعب دون تدخل من أحد، ليحل زميله رامي ربيعة بديلًا له.





ومن المقرر أن يجري سعد عملية جراحية في وتر أكيلس، حيث من المتوقع غيابه عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر.





وكان سعد غاب عن الأهلي لمدة 8 أشهر سابقة بسبب إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي خلال مباراة الفريق الأحمر أمام صن داونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية.



