طريحة الفراش.. كريم تفتيح يدمر حياة سيدة

حرصت سيدة على وضع الكريمات المرطبة والتي تحافظ على البشرة على مدار سنوات طويلة، رغبًة منها في الحفاظ على جمالها من عوامل الحياة، ولكن كل محاولاتها جاءت بنتائج معاكسة تمامًا.





على مدار 7 سنوات كانت سيدة أمريكية تواظب على وضع كريم العناية بالبشرة، ولكنها بدأت تعاني من التهاب وعدم راحة في اليدين والساقين، وضعف في الأطراف، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية.





وأجرت السيدات مجموعة من الفحوصات والتحاليل الطبية، لتفاجئ بارتفاع نسبة الزئبق في جسدها عن المعدل الطبيعي بالجسم، ليقوم طبيبها بوضعها تحت الملاحظة في إحدى المستشفيات لمعرفة السبب في ارتفاع النسبة هكذا.





وبالفعل توصل العلماء إلى أن كريم التفتيح التي اعتادت على وضعه هو السبب في ارتفاع نسبة الزئبق، حيث يدخل الزئبق ضمن تركيب الكريم المستحضر، والذي كان بنسبة منخفضة جدا، إلا أن استخدام المرأة هذا المستحضر لفترة طويلة تسبب لها في ضرر بالغ في النهاية.



