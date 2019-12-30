AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

طريحة الفراش.. كريم تفتيح يدمر حياة سيدة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:46 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
حرصت سيدة على وضع الكريمات المرطبة والتي تحافظ على البشرة على مدار سنوات طويلة، رغبًة منها في الحفاظ على جمالها من عوامل الحياة، ولكن كل محاولاتها جاءت بنتائج معاكسة تمامًا. 

على مدار 7 سنوات كانت سيدة أمريكية تواظب على وضع كريم العناية بالبشرة، ولكنها بدأت تعاني من التهاب وعدم راحة في اليدين والساقين، وضعف في الأطراف، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية.

وأجرت السيدات مجموعة من الفحوصات والتحاليل الطبية، لتفاجئ بارتفاع نسبة الزئبق في جسدها عن المعدل الطبيعي بالجسم، ليقوم طبيبها بوضعها تحت الملاحظة في إحدى المستشفيات لمعرفة السبب في ارتفاع النسبة هكذا.

وبالفعل توصل العلماء إلى أن كريم التفتيح التي اعتادت على وضعه هو السبب في ارتفاع نسبة الزئبق، حيث يدخل الزئبق ضمن تركيب الكريم المستحضر، والذي كان بنسبة منخفضة جدا، إلا أن استخدام المرأة هذا المستحضر لفترة طويلة تسبب لها في ضرر بالغ في النهاية.

لتعيش السيدة غير قادرة على الحركة والكلام والاعتناء بنفسها، وتعتمد في غذائها على أنبوب التغذية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنقذوها من الموت.. صدى البلد يرصد مسنة تنام على كرسي متحرك وسط الشارع

6 نصائح فعالة للعناية بالبشرة الجافة في الشتاء.. الأخيرة أهمها

تكلفته لا تتعدى 10 جنيهات.. اصنعي كريما مرطبا في منزلك

اعراض الفشل الكلوي .. يصل إلى الإسهال الدموي وهشاشة العظام

دراسة تحذر من كريمات تفتيح البشرة

أفقد امرأة النطق.. احذري كريم تفتيح البشرة يصيب بأمراض خطيرة

ترشيحاتنا

أخبار الفن| محمد رمضان يثير الجدل بملابس غريبة.. حسن حسني: ادعولي يتعرض عليا فيلم أو مسلسل

كهربا لا يشرفنا.. مرتضى منصور: خاتم وليد سليمان مقري عليه

حبس المدير الفني ومدرب منتخب مصر لرفع الأثقال بسبب أزمة المنشطات

«من أنتم».. قذاف الدم يكشف سبب مقولة القذافي الشهيرة |شاهد

انطلاق مبادرة لتخفيض الأسعار أول يناير.. شاهد

تعرف على .. ما الذي يمكن أن يفعله الأوميجا 3 للجسم؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب السرطان.. مجدي نزيه لـ النساء: اغسلن أيديكن 5 مرات بعد الصابون السائل

بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها

النائب العام: الطب الشرعي أثبت تعاطي سائق النقل المتسبب فى حادث بورسعيد للحشيش