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رياضة

لاعب الزمالك ينتقد البرومو الخاص بقناة النادي.. شاهد

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:30 ص
قناة الزمالك
قناة الزمالك
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مصطفى كرم
انتقد أحمد عيد عبدالملك لاعب نادي الزمالك السابق، برومو قناة نادي الزمالك الجديدة الذي أطلقته شركة إعلام المصريين مساء أمس.

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر "تويتر" قائلا: "‏الطبيعي كان شيكا واحمد الاحمر يعملو البرومو مع ك حازم والعندليب وك أبو رجيلة ونجم من التمانينات ك إسماعيل مثلا لأن القناة بتمثل كل الأجيال ده من وجهة نظري".

نشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "إعلام المصريين"، البرومو الخاص بقناة نادي الزمالك والتي احتوت على عدد من نجوم ورموز القلعة البيضاء.

وتواجد في برومو قناة نادي الزمالك كل من "المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حازم إمام، كريم حسن شحاتة، خالد الغندور، إسماعيل يوسف ، مدحت عبد الهادي ، جمال حمزة ، عبد الواحد السيد، علي خليل ، طارق يحيي ، أيمن منصور، عادل المأمور، بالإضافة إلى ظهور الإعلامى أحمد جمال ، والناقد شادى عيسى، والإعلامية فرح على ، والإعلامية نيرة الأحمر.
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