لاعب الزمالك ينتقد البرومو الخاص بقناة النادي.. شاهد

انتقد أحمد عيد عبدالملك لاعب نادي الزمالك السابق، برومو قناة نادي الزمالك الجديدة الذي أطلقته شركة إعلام المصريين مساء أمس.





وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر "تويتر" قائلا: "‏الطبيعي كان شيكا واحمد الاحمر يعملو البرومو مع ك حازم والعندليب وك أبو رجيلة ونجم من التمانينات ك إسماعيل مثلا لأن القناة بتمثل كل الأجيال ده من وجهة نظري".





نشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "إعلام المصريين"، البرومو الخاص بقناة نادي الزمالك والتي احتوت على عدد من نجوم ورموز القلعة البيضاء.



