اتكتبله عمر جديد.. شقيق عروس الجنة المتوفاة في حادث بورسعيد: راحت عليا نومة

شهد حادث طريق بورسعيد دمياط والذي راح ضحيته 23 وأصيب 6 آخرين أغلبهم من الفتيات العاملات بمصنع سبا بمنطقة الاستثمار العامة ببورسعيد العديد من القصص المأساوية والتي أبكت أهالي الباسلة وكان القدر على موعد معهم لكي لا يسدل الستار على عام 2019 إلا بواقعة مأساوية ترسخ في وجدان الأهالي وتمنع فرحتهم برحيل عام وقدوم آخر.





قررت عدد من الأندية الرياضية يتقدمهم النادى المصرى وعدد آخر من الأحزاب السياسية بينهم مستقبل وطن و المؤتمر و الحرية المصري و الوفد إلغاء الاحتفالات برأس السنة الميلادية حدادا على أرواح شهداء لقمة العيش.





ومن بين الشهداء كانت هناك العديد من المواقف و القصص الإنسانية للعديد من الضحايا الذين خرجوا بحثا عن لقمة العيش لمعاونة أسرهم.





وتأتي عروس الجنة جيهان معاطي، ابنة قرية المناصرة الواقعة غرب بورسعيد طالبة الصف الثالث الثانوى الصناعى والتي كانت تذهب للاستثمار للتدريب ليكون موتها بمثابة الصدمة لأسرتها .





و فى مشهد تقشعر له الأبدان ودعت الأم جثمان ابنتها أثناء نزولها القبر للدفن بالزغاريد وسط بكاء المشيعين.





أما عروس الجنة ياسمين فكفنتها أمها الحاجة نصرة إبراهيم بشوار زواجها وظلت الأم تردد: شوفتم أخدت اللحاف و الفوط من جهاز ياسمين علشان أكفنها بهم".





عرائس الجنة، الأم وابنتها اللتان أبيا أن يفترقا حتى الموت فالأم عبير أحمد سلامة تبلغ من العمر ٤٨ عاما "مطلقة" تعول أسرتها المكونة من ولدين و بنت و نظرا لارتباطها الشديد بأبنتها فعدما ذهبت الابنة نورا جمعة طالبة الصف الثالث الثانوى الصناعى للتدريب فى الاستثمار رافقتها والدتها للعمل و لتكون بجوار ابنتها و ظلت بجوارها حتى فارقا الحياة معا.





ويحكي الابن أحمد جمعة ابن المرحومة عبير و أخو المرحومة نورا تفاصيل ما قبل الحادث عندما قرر محمد أن يذهب مع والدته عبير و أخته نورا للعمل فى يوم استراحته و كان من المقرر أن يركب معهما الباص أثناء الذهاب و العودة.





وقال أحمد: "تم الاتفاق على ذلك و لكن عندما قامت أمى من النوم هى و أختى نورا و قاما بالنداء على مرات عديدة إلا أن الكسل جعلنى أنام و لم أستيقظ إلا على صوت الجيران وهم يطرقون الباب على لأذهب للبحث عن أمى و أختى فى موقع الحادث".



