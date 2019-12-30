AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

اتكتبله عمر جديد.. شقيق عروس الجنة المتوفاة في حادث بورسعيد: راحت عليا نومة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:15 ص
دفن الضحايا
دفن الضحايا
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
شهد حادث طريق بورسعيد دمياط والذي راح ضحيته 23 وأصيب 6 آخرين أغلبهم من الفتيات العاملات بمصنع سبا بمنطقة الاستثمار العامة ببورسعيد العديد من القصص المأساوية والتي أبكت أهالي الباسلة وكان القدر على موعد معهم لكي لا يسدل الستار على عام 2019 إلا بواقعة مأساوية ترسخ في وجدان الأهالي وتمنع فرحتهم برحيل عام وقدوم آخر.

قررت عدد من الأندية الرياضية يتقدمهم النادى المصرى وعدد آخر من الأحزاب السياسية بينهم مستقبل وطن و المؤتمر و الحرية المصري و الوفد إلغاء الاحتفالات برأس السنة الميلادية حدادا على أرواح شهداء لقمة العيش.

ومن بين الشهداء كانت هناك العديد من المواقف و القصص الإنسانية للعديد من الضحايا الذين خرجوا بحثا عن لقمة العيش لمعاونة أسرهم.

وتأتي عروس الجنة جيهان معاطي، ابنة قرية المناصرة الواقعة غرب بورسعيد طالبة الصف الثالث الثانوى الصناعى والتي كانت تذهب للاستثمار للتدريب ليكون موتها بمثابة الصدمة لأسرتها .

و فى مشهد تقشعر له الأبدان ودعت الأم جثمان ابنتها أثناء نزولها القبر للدفن بالزغاريد وسط بكاء المشيعين.

أما عروس الجنة ياسمين فكفنتها أمها الحاجة نصرة إبراهيم بشوار زواجها وظلت الأم تردد: شوفتم أخدت اللحاف و الفوط من جهاز ياسمين علشان أكفنها بهم".

عرائس الجنة، الأم وابنتها اللتان أبيا أن يفترقا حتى الموت فالأم عبير أحمد سلامة تبلغ من العمر ٤٨ عاما "مطلقة" تعول أسرتها المكونة من ولدين و بنت و نظرا لارتباطها الشديد بأبنتها فعدما ذهبت الابنة نورا جمعة طالبة الصف الثالث الثانوى الصناعى للتدريب فى الاستثمار رافقتها والدتها للعمل و لتكون بجوار ابنتها و ظلت بجوارها حتى فارقا الحياة معا.

ويحكي الابن أحمد جمعة ابن المرحومة عبير و أخو المرحومة نورا تفاصيل ما قبل الحادث عندما قرر محمد أن يذهب مع والدته عبير و أخته نورا للعمل فى يوم استراحته و كان من المقرر أن يركب معهما الباص أثناء الذهاب و العودة.

وقال أحمد: "تم الاتفاق على ذلك و لكن عندما قامت أمى من النوم هى و أختى نورا و قاما بالنداء على مرات عديدة إلا أن الكسل جعلنى أنام و لم أستيقظ إلا على صوت الجيران وهم يطرقون الباب على لأذهب للبحث عن أمى و أختى فى موقع الحادث".

هكذا كانت الروايات لأربعة من عرائس الجنة خرجوا بحثا عن لقمة العيش وطالبين العالم فعادوا مكفنيين ليشيعهم المئات من أهالي قريتهم غرب بورسعيد ويتباكاهم الآلاف من أهالي بورسعيد.
اتكتبله عمر جديد.. شقيق عروس الجنة المتوفاة في حادث بورسعيد: راحت عليا نومة
اتكتبله عمر جديد.. شقيق عروس الجنة المتوفاة في حادث بورسعيد: راحت عليا نومة
اتكتبله عمر جديد.. شقيق عروس الجنة المتوفاة في حادث بورسعيد: راحت عليا نومة
اتكتبله عمر جديد.. شقيق عروس الجنة المتوفاة في حادث بورسعيد: راحت عليا نومة
اتكتبله عمر جديد.. شقيق عروس الجنة المتوفاة في حادث بورسعيد: راحت عليا نومة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مآساة عروسة.. زوجها يشعل النيران فيها بسبب الخلفة.. والدتها وشقيقها: خدها عروسة رجعها جثة.. فيديو وصور

فتح تحقيقات موسعة.. ارتفاع عدد ضحايا حادث بورسعيد لـ 23 متوفياً و7 مصابين

جثث على الطريق | مدير الأمن يوجه بسرعة تسهيل إجراءات دفن ضحايا حادث أتوبيس بورسعيد

شاهد .. أول فيديو لـ حادث طريق بورسعيد دمياط أمام قرية الفردوس

شهداء لقمة العيش.. محافظ دمياط تنعى ضحايا حادث طريق بورسعيد

ننشر أسماء المتوفين شهداء لقمة العيش في حادث طريق بورسعيد دمياط

ترشيحاتنا

فيديوجراف| فوطة أبو جبل المسحورة.. وتعادل الزمالك وزيسكو

حسين سالم: هناك صعوبة فى تطبيق القانون على مخالفات البناء

تعليق ناري من حزب الله على استهداف الولايات المتحدة لمقراته

هل يجب اعادة الصلاة عند السرحان وعدم الخشوع .. الإفتاء تحسم الجدل

هل دعاء الزوجة على زوجها مستجاب ؟.. يقبله الله ولا يرده في حالة واحدة

بسعر مغري وشرط غريب.. عرض قصر تراثي في أمريكا للبيع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب السرطان.. مجدي نزيه لـ النساء: اغسلن أيديكن 5 مرات بعد الصابون السائل

بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها

النائب العام: الطب الشرعي أثبت تعاطي سائق النقل المتسبب فى حادث بورسعيد للحشيش