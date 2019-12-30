كارتيرون: ما يحدث في الزمالك لم أشاهده طوال مسيرتي التدريبية

أعرب باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك ، عن اندهاشه ، لما يحدث في الفريق وما يعانيه من أزمة في النتائج سواء في المباريات المحلية أو الإفريقية.





وصرح كارتيرون، في حوار مع موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، لم أر فريقا يخلق أكثر من 15 فرصة في مباراة واحدة، ويخرج متعادلا بنتيجة 1-1، مؤكدا ان هذه الحالة لم يمر بها أبدا طوال مسيرته التدريبية.





وعن التعادل أمام زيسكو يونايتد في زامبيا بالجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا، قال ، كنت أعلم ان سنواجه تحديات بسبب ضغط المباريات ، فقد خاض الفريق مباراة مهمة الثلاثاء ، ثم توجهنا إلى زامبيا ، وعلى الرغم من ذلك قدم اللاعبون مباراة جيدة أهدرنا العديد من الفرص.





واختتم تصريحاته قائلا: الفترة القادمة سنعمل على حل أزمة إهدار الفرص ، والتركيز في الفوز في كل مباراة على حدة.



