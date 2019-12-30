مراكب النجاة.. مبادرة الرئيس تنطلق من الفيوم لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. ووزير الهجرة يحث الطلاب على رفضها

مراكب النجاة..محافظ الفيوم ووزيرة الهجرة يحثان الطلاب على رفض الهجرة غير الشرعية

محافظ الفيوم ووزيرة الهجرة يزوران قرية تونس السياحية.

وزيرة الهجرة يشاركان في ورشة عمل جهاز تنمية المشروعات





التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، طلبة المدرسة الفندقية بالمحافظة، بقرية دمّو؛ للتحدث معهم حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك خلال فعالية رياضية نظمتها شركة وويل سبرينج بالتعاون مع وزارة الهجرة ومحافظة الفيوم، ضمن فعاليات مبادرة مراكب النجاة، التي أعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم.





أكد محافظ الفيوم على ضرورة توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبحث عن سبل أخرى للنجاح بطرق سلمية بعيدًا عن المخاطرة بحياتهم، كما وجه المحافظ، جموع الشباب بأن يكونوا نماذج توعوية فى مجتمعاتهم المحيطة، لافتًا إلى أنه سيتم من خلال المبادرة وبالتنسيق بين محافظة الفيوم ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة إحدى القرى الشهيرة بظاهرة الهجرة غير الشرعية فى الفيوم، لتوعية الأهالى خاصة الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية.





وشدد المحافظ على ضرورة التأسى بالنماذج الناجحة فى تنفيذ المشروعات الصغيرة ووضع بدائل مناسبة للهجرة غير الشرعية مثل التشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية، مع التحلى بالإرادة والعزيمة لتحقيق النجاح المنشود، مؤكدًا أن من يسافر إلى خارج البلاد يجب أن يكون سفيرًا لعاداتها وتقاليدها الإيجابية وأن يكون نموذجًا مشرفًا فى الالتزام والجدية فى العمل، مضيفًا أن محافظة الفيوم تتمتع بالعديد من المقومات الزراعية والصناعية والسياحية التى تؤهلها لأن تحتل مكانة متميزة على خريطة التنمية.





ووجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة حديثها للطلبة؛ حيث أكدت على ضرورة اعتزازهم بمحافظتهم وبلدهم مصر، وأن يفخرو كونهم أبناء هذا البلد صاحب الحضارة الكبيرة، مضيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي اهتماما كبيرا بالشباب والأطفال المصريين، ويوجه برعايتهم واحتضانهم وتوفير كافة الإمكانيات التي تساعدهم على التطور وبناء صفاتهم الشخصية.





وأشارت وزيرة الهجرة خلال حديثها مع الطلبة إلى مخاطر الهجرة الشرعية، ومدى الصعوبات التي يواجهها الشباب المصري خلال رحلة سفره عبر مراكب الموت ليصبح فريسة للمحتالين وتجار البشر ممن يستغلون رغبتهم في البحث عن فرصة عمل أفضل أو تحسين مصدر دخله، موضحة أن الدولة المصرية ليست ضد الهجرة الآمنة، وإنما تقف بالمرصاد للهجرة غير الشرعية التي تهدر حقوق أبنائها وتعرض حياتهم للخطر.





ونصحت وزيرة الهجرة، الأطفال والشباب المشاركين بالفعالية بأن لا ينساقوا وراء أي مروج للهجرة غير الشرعية بل عليهم مواجهة هذه الأفكار التي تستنزفهم وتعرضهم للمخاطر، كما أن لديهم فرص مختلفة في بلدهم حتى يحققوا نجاحات كبيرة، شريطة أن يؤمنوا بأنهم قادرون على ذلك مهما كانت التحديات.





كما شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، في المؤتمر الذي نظمته محافظة الفيوم بالتعاون مع وزارة الهجرة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على هامش انطلاق مبادرة "مراكب النجاة" من محافظة الفيوم.





شارك في المؤتمر حشد كبير من الشباب وطلاب المدارس، حيث تم استعراض ما يقوم به جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترات الماضية، إذ خطط الجهاز للتعاون مع وزارة الهجرة في مبادرة "مراكب النجاة".

كما زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قرية تونس السياحية الواقعة على بحيرة قارون.





يأتي ذلك على هامش الزيارة التي تقوم بها وزيرة الهجرة لمحافظة الفيوم لإطلاق مبادرة "مراكب النجاة"، التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.





وتفقد محافظ الفيوم ووزيرة الهجرة ورشة صناعة خزف لأحد أبناء القرية، واستمعا لشرح واف عن مراحل صناعة الخزف، والتقيا بشاب سافر إلى فرنسا من خلال عمله في الفخار والخزف للترويج لهذا المنتج المصري المتميز، والذي يُصنع من الطين الأسواني الأسمر لكنه عاد لوطنه، مؤكدًا أنه: "لا بديل عن الوطن مصر، نسافر لنعمل ثم نعود لأحضانها".





والتقى محافظ الفيوم ووزيرة الهجرة السيدة "إيفلين بوريه" السويسرية الجنسية، التي تقيم في مصر منذ عمر العشرين عامًا، وأقامت صناعة حرفة الخزف ونقلتها لشباب وفتيات القرية، حيث أكدت أن مصر جمالها وجوها ليس له مثيل.





وفي ختام زيارة القرية، أهدى عدد من الشباب قطعة من أحد منتجات الخزف المصنوعة يدويًا إلى وزيرة الهجرة ومحافظ الفيوم.





أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن بالغ شكرها للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لما بذله من جهد كبير في التعاون على الإعداد والتنظيم لهذه الزيارة التي تمتد ليومين وتشمل عددًا من الفعاليات الهامة، ضمن خطة عمل وزارة الهجرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في إطار مبادرة "مراكب النجاة"، تلك المبادرة التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية لاستكمال دور مصر المحوري في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.





وأضافت وزيرة الهجرة أن جدول فعاليات اليوم الأول يشمل زيارة مركز التطوير التكنولوجي، ويعقبه عرض لشباب المحافظة بفرص البدء في مشروعات خاصة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة، بالتوازي مع يوم من الأنشطة الطلابية بالتعاون مع شركة "ويل سبرينج" المتخصصة في تنظيم المعسكرات، ويستهدف طلبة المدارس الإعدادية والثانوية والتعليم الفني والفندقي.





وتابعت: "ومن ثم يتم عقد لقاء جماهيري مع سيدات عدد من القرى بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بقصر ثقافة الفيوم بالتوازي مع حملة "طرق الأبواب" التي ينفذها المجلس في عشر قرى بالمحافظة.





وأكدت الوزيرة، أن الجميع يتعاون على تحقيق أهداف مبادرة "مراكب النجاة"، ويأتي في مقدمتها حماية شبابنا من خطر الهجرة غير الشرعية، بجانب الإشارة إلى سبل الهجرة الآمنة النظامية التي تضمن كافة الحقوق القانونية لمن يرغب في الهجرة وتجنبه كافة مخاطر الهجرة غير الشرعية.





‏‎‎وأشادت السفيرة نبيلة مكرم بتعاون وجهد المحافظة ومجلس المرأة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول لمختلف القرى بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.





وأضافت أن البداية ستكون بلقاء المواطنين في قرى: تطون ومطول الغرق والحجر والغرقانة مركز اطسا، والتي سبق وأن شهدت إقبال عدد من شبابها على الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتوازي مع عقد لقاءات جماهيرية موسعة.





من جانبه، رحب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، مؤكدًا أن المحافظة ستبذل قصارى جهدها في سبيل إنجاح مبادرة "مراكب النجاة" بالتعاون مع وزارة الهجرة، من خلال العمل على التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بشكل ممنهج ومدروس، والبحث عن فرص آمنة للعمل بالداخل في المشروعات القومية العملاقة، في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.





وأضاف محافظ الفيوم أن المبادرة تعد فرصة ثمينة نخاطب من خلالها الشباب في عدد من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية من أجل التوعية بمخاطر هذه الظاهرة، كما أن حديثنا سيُوجه في جانب كبير منه للآباء والأمهات أيضا لما يلعبونه من دور مؤثر في قناعات الأبناء بقرار الهجرة غير الشرعية أو العزوف عنه.













أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، انطلاق مبادرة "مراكب النجاة" من المحافظة، لتكون باكورة عدد من محافظات الجمهورية المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.





يأتي ذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجلس القومي للمرأة، بهدف التوعية بمخاطر تلك الظاهرة، وهو الأمر الذي يأتي تنفيذًا لتكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الهجرة في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.





وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن مبادرة "مراكب النجاة" تأتي لاستكمال نجاحات الدولة المصرية في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما تم بذله من جهود خلال السنوات الماضية حتى جاء الإعلان عن عدم خروج أي مركب للهجرة غير الشرعية من مصر عام 2016.





وأضافت وزيرة الهجرة أن المبادرة تستهدف الوصول لـ 150 ألف مواطن بالمحافظة، وتنقسم لثلاث شرائح مجتمعية مختلفة، حيث ستوجه لطلبة المدارس الإعدادية والثانوية الفنية والفندقية، بالإضافة لشريحة الشباب وهنا يأتي التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعريف بالفرص والمشروعات المتاحة، كذلك الوصول لشريحة المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والذي استطاع تدريب الوصول إلى 40 ألف سيدة عن طريق تدريب 150 متدربة تقوم كل منهم بالعمل وتوعية 600 امرأة أخرى من المحافظة.



