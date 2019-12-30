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رياضة

أحمد عيد عبد الملك: ممكن أستغنى عن قناة الزمالك الجديدة.. لهذا السبب

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:33 ص
احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
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مصطفى كرم
علق أحمد عيد عبدالملك لاعب نادي الزمالك السابق على إطلاق قناة نادي الزمالك الجديدة بنهاية شهر ديسمبر الجاري وقبل ساعات من بداية العام الجديد. 

وغرد أحمد عيد عبد الملك عبر تويتر قائلا "‏أكيد مبسوط بالقناة ولكن بالنسبالي ممكن استغنى عن القناة في ظل أن النادي يفضل دائما على منصات التتويج إحنا من يومين كنا في حالة مختلفة وفرحنا دلوقتي وبقينا في حالة ثانية الخلاصة ان الجمهور بيفرح بأي حاجة حلوة للنادي حتى لو مكسب ماتش .. زملكاوي وعشقه في قلبي ملوش شروط". 

ولقيت تغريدة ردود واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" ‏‎الأهم الزمالك ، قوه وثبات ، الناحية الإعلامية مطلوبة تدافع عن النادي بعيد عن تطبيلها لمرتضى وولاده، والتي من المقرر أن تنطلق بالبث يوم 31 من ديسمبر ليلا، قبل ساعة من استقبال العام الجديد" و "‏‎بتقول كل اللي جوانا والله" و "‏‎الأهم أن محتوى القناة يليق باسم وتاريخ نادي الزمالك. مش بيقدم وجهة نظر شخص معين أو منبر لتصفية حسابات شخصية".

ومن المقرر. أن تنطلق القناة بالبث الحي لجماهير القلعة البيضاء مساء يوم 31 ديسمبر قبل ساعات قليلة من استقبال العام الجديد 2020. 
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