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منوعات

القبض على 60 رجلا وسيدة في السعودية بسبب ملابسهم

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:00 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
يعيش المجتمع السعودي في الوقت الراهن حالة من التغيير والانفتاح على العالم، ولكن على الرغم من ذلك ظلت هناك قواعد ثابتة لا يمكن الخروج عنها أو مخالفاتها، ومن أهم تلك القواعد هي ملابس السيدات والرجال.

ففي سبيل الحفاظ على الذوق العام، قامت قوات الشرطة بالمملكة العربية السعودية، بالقبض على 60 رجل وسيدة لارتدائهم ملابس غير لائقة بالأماكن العامة، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية. 

وأعلن المقدم "شاكر التويجري" المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض أن تم القبض على هؤلاء في إطار تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام بالمملكة.

حيث تم ضبط 23 رجل و37 إمرأة بملابس خادشة للحياء في أماكن عامة، وقد تم ضبطهم في خلال 3 أيام وهم الخميس والجمعة والسبت، ومن المقرر معاقبتهم وفقًا للقانون.
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