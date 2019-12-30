أحزاب بورسعيد تلغي احتفالاتها برأس السنة حدادا على شهداء لقمة العيش

قررت العديد من الأحزاب والقوى السياسية بمحافظة بورسعيد والأندية الرياضية إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية حداد علي شهداء لقمة العيش والذين لقوا مصرعهم بطريق بورسعيد دمياط و راح ضحيته 23 وأصيب 6 آخرين أغلبهم من الفتيات العاملات بمصنع سبا بمنطقة الاستثمار العامة.





وأكدت القوى السياسية والأحزاب أن القدر كان علي موعد مع الباسلة فقد أبى أن لا يسدل الستار علي عام 2019 الا بواقعة مأساوية ترسخ في وجدان الأهالي وتمنع فرحتهم برحيل عام وقدوم آخر.





وقررت عدد من الأندية الرياضية يتقدمهم النادى المصرى إلغاء الاحتفالات التي قرر لها نادى الضواحي الاجتماعي حدادا على أرواح الشهداء.





وقرر عدد آخر من الأحزاب السياسية بينهم مستقبل وطن و المؤتمر و الحرية المصري و الوفد إلغاء الاحتفالات برأس السنة الميلادية حداد على أرواح شهداء لقمة العيش.





فجاء قرار حزب مستقبل وطن إلغاء الاحتفالات المقرر لها حديقة السلام وتبعها قرارات حزبي المؤتمر و الوفد و الحرية المصري بإلغاء احتفالات الأحزاب بالحدائق العامة التي كانت مقررة لإسعاد أهالي الباسلة.





يقول وليد عبد الوهاب قوطة أمين حزب المؤتمر كعادتها بورسعيد تودع عام وتستقبل آخر بمأساة وكان القدر كتب على أهالي الباسلة أن تتشح بالسواد حزنا علي أبنائها.





أما الدكتور أحمد عزام أمين حزب الحرية المصري فقال ستظل بورسعيد الي ابد الابدين تدفع ضريبة الدم ومن راحوا شهداء لقمة العيش من خيرة فتيات بورسعيد ودمياط من الشباب هم أبلغ شاهد علي أن الأيدي العاملة الشابة المصرية لا تقارن بمثيلاتها على مستوى العالم.



