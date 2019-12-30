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حوادث

طالبة بالثانوي تلقي بنفسها من أعلى كوبري النيل بالمنيا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:55 ص
طالبة بالثانوي تلقي
طالبة بالثانوي تلقي بنفسها من أعلى كوبرى النيل بالمنيا
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أيمن رياض
أنهت طالبة بالثانوية العامة حياتها منتحرة بإلقاء نفسها من أعلى كوبري النيل، بمحافظة المنيا وتمكن الأهالي من انتشال جثتها على الفور.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من عمليات النجدة بعثور أهالي مدينة المنيا على جثة لفتاة أمام كوبري النيل بالمنيا وأن الأهالي تمكنوا من استخراجها.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة المنيا لفحص البلاغ حيث تبين انتحار فتاة تدعى أ.ب 18 سنة طالبة بالصف الثالث الثانوي وأنها أنهت حياتها منتحرة بإلقاء نفسها من أعلى كوبري النيل وجار معرفة دوافع الانتحار وتحرر محضر بالواقعة.
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