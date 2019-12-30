طالبة بالثانوي تلقي بنفسها من أعلى كوبري النيل بالمنيا

أنهت طالبة بالثانوية العامة حياتها منتحرة بإلقاء نفسها من أعلى كوبري النيل، بمحافظة المنيا وتمكن الأهالي من انتشال جثتها على الفور.





تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من عمليات النجدة بعثور أهالي مدينة المنيا على جثة لفتاة أمام كوبري النيل بالمنيا وأن الأهالي تمكنوا من استخراجها.



