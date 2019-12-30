المعهد الفلكي يطلق بروتوكولات جديدة مع جامعتي بني سويف وسوهاج

وافق مجلس إدارة المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية خلال اجتماع أمس الأحد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على بروتوكول التعاون العلمى بين كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف والمعهد.





ويهدف البروتوكول إلى التعاون والتنسيق في مجال بناء الكوادر والبحوث والدراسات والتطبيقات الفنية والمشروعات وتبادل المعلومات والخبرات في مجال علوم الفلك وتكنولوجيا الفضاء.





كما وافق المجلس أيضًا على بروتوكول التعاون بين جامعة سوهاج والمعهد، ويأتى هذا البروتوكول انطلاقا من الدور القومى الذى يقوم به المعهد بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة لخدمة المشروعات القومية ومنها: تنمية إقليم الصعيد.





وعقد مجلس إدارة المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اجتماعا ظهر أمس الأحد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور د.جاد القاضى رئيس المعهد، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.



