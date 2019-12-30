المعهد الفلكي يطلق بروتوكولات جديدة مع جامعتي بني سويف وسوهاج

وافق مجلس إدارة المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية خلال اجتماع أمس الأحد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على بروتوكول التعاون العلمى بين كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف والمعهد.
ويهدف البروتوكول إلى التعاون والتنسيق في مجال بناء الكوادر والبحوث والدراسات والتطبيقات الفنية والمشروعات وتبادل المعلومات والخبرات في مجال علوم الفلك وتكنولوجيا الفضاء.
كما وافق المجلس أيضًا على بروتوكول التعاون بين جامعة سوهاج والمعهد، ويأتى هذا البروتوكول انطلاقا من الدور القومى الذى يقوم به المعهد بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة لخدمة المشروعات القومية ومنها: تنمية إقليم الصعيد.
وعقد مجلس إدارة المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اجتماعا ظهر أمس الأحد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور د.جاد القاضى رئيس المعهد، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.
وفى بداية الاجتماع وجه أعضاء المجلس التهنئة للسيد الوزير على تجديد الثقة فى سيادته من جانب القيادة السياسية، متمنين لسيادته التوفيق والسداد، كما وجه المجلس التهنئة للدكتور ياسر رفعت على تجديد الثقة فى سيادته، وتوليه رئاسة اللجنة العربية للذكاء الاصطناعى، موجهًا التهنئة للدكتور محمد القوصي على توليه رئاسة وكالة الفضاء المصرية، وكذلك هنأ المجلس د. عبد العزيز طنطاوى لتوليه رئاسة جامعة الوادى الجديد وانضمامهما لعضوية المجلس.