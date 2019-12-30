جماهير الأهلي تدعم سعد سمير بهاشتاج #سعد_سعد_سلامات_يا سعد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #سعد_سعد_سلامات_يا سعد بعد تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيلس في مباراته الأخيرة مع الأهلي أمام فريق نادي بلاتنيوم.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:





‏من أرجل اللاعيبة وياما أسعدنا ربنا معاك وترجع بالف سلامة وسعد سعد سعد يحيي سعد ‎#سعد_سعد_سلامات_يا سعد





‏دموعك غالية علينا يا سعد ربنا يرجعك بالسلامه ‎#سعد_سعد_سلامات_يا سعد





‏ده اختبار من عند ربنا وانت قدها يا سعد وترجع أحسن من الأول يا ابن النادي ♥

‎#سعد_سعد_سلامات_يا سعد





‏إصابة سعد سمير هي قطع في وتر أكيليس ويغيب عن الملاعب لمدة ٨ شهور 😭😭

سلامتك يا سعد إن شاء الله ترجع أحسن من الأول 🤲🤲

‎#سعد_سعد_سلامات_ياسعد





‏فلتجعلها استراحة محارب يا صديقى 🙏

‎#سعد_سعد_سلامات_ياسعد





‏ربنا يرجعك بالسلامة لناديك وجمهورك اللى بيحبك❤❤❤

‎#سعد_سعد_سلامات_ياسعد





‏عهدناك قويا يا صخرة💪 ابتلاء وعلى الابتلاء تؤجر إن شاء الله ترجع اقوى باذن الله 🙏🙏

((وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ))

‎#سعد_سعد_سلامات_ياسعد





‏قدر اللة ماشاء وفعل ألف سلامة على لاعب من أرجل لعيبة فى مصر سعد سمير