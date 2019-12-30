جماهير الأهلي تدعم سعد سمير بهاشتاج #سعد_سعد_سلامات_يا سعد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #سعد_سعد_سلامات_يا سعد بعد تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيلس في مباراته الأخيرة مع الأهلي أمام فريق نادي بلاتنيوم.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:
من أرجل اللاعيبة وياما أسعدنا ربنا معاك وترجع بالف سلامة وسعد سعد سعد يحيي سعد #سعد_سعد_سلامات_يا سعد
دموعك غالية علينا يا سعد ربنا يرجعك بالسلامه #سعد_سعد_سلامات_يا سعد
ده اختبار من عند ربنا وانت قدها يا سعد وترجع أحسن من الأول يا ابن النادي ♥
#سعد_سعد_سلامات_يا سعد
إصابة سعد سمير هي قطع في وتر أكيليس ويغيب عن الملاعب لمدة ٨ شهور 😭😭
سلامتك يا سعد إن شاء الله ترجع أحسن من الأول 🤲🤲
#سعد_سعد_سلامات_ياسعد
فلتجعلها استراحة محارب يا صديقى 🙏
#سعد_سعد_سلامات_ياسعد
ربنا يرجعك بالسلامة لناديك وجمهورك اللى بيحبك❤❤❤
#سعد_سعد_سلامات_ياسعد
عهدناك قويا يا صخرة💪 ابتلاء وعلى الابتلاء تؤجر إن شاء الله ترجع اقوى باذن الله 🙏🙏
((وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ))
#سعد_سعد_سلامات_ياسعد
قدر اللة ماشاء وفعل ألف سلامة على لاعب من أرجل لعيبة فى مصر سعد سمير
#سعد_سعد_سلامات_ياسعد