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رياضة

جماهير الأهلي تدعم سعد سمير بهاشتاج #سعد_سعد_سلامات_يا سعد

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:53 ص
سعد سمير
سعد سمير
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #سعد_سعد_سلامات_يا سعد بعد تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيلس في مباراته الأخيرة مع الأهلي أمام فريق نادي بلاتنيوم.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

‏من أرجل اللاعيبة وياما أسعدنا ربنا معاك وترجع بالف سلامة وسعد سعد سعد يحيي سعد ‎#سعد_سعد_سلامات_يا سعد

‏دموعك غالية علينا يا سعد ربنا يرجعك بالسلامه ‎#سعد_سعد_سلامات_يا سعد

‏ده اختبار من عند ربنا وانت قدها يا سعد وترجع أحسن من الأول يا ابن النادي ♥
‎#سعد_سعد_سلامات_يا سعد

‏إصابة سعد سمير هي قطع في وتر أكيليس ويغيب عن الملاعب لمدة ٨ شهور 😭😭
سلامتك يا سعد إن شاء الله ترجع أحسن من الأول 🤲🤲
‎#سعد_سعد_سلامات_ياسعد

‏فلتجعلها استراحة محارب يا صديقى 🙏
‎#سعد_سعد_سلامات_ياسعد

‏ربنا يرجعك بالسلامة لناديك وجمهورك اللى بيحبك❤❤❤
‎#سعد_سعد_سلامات_ياسعد

‏عهدناك قويا يا صخرة💪 ابتلاء وعلى الابتلاء تؤجر إن شاء الله ترجع اقوى باذن الله 🙏🙏
((وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم )) 
‎#سعد_سعد_سلامات_ياسعد

‏قدر اللة ماشاء وفعل ألف سلامة على لاعب من أرجل لعيبة فى مصر سعد سمير
‎#سعد_سعد_سلامات_ياسعد
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